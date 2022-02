Il Milan si gode Maignan: prestazioni top e prezzo raddoppiato

Mike Maignan sta dando prova di tutte le sue qualità tra i pali, come confermato anche nel derby con una prestazione super.

È stata la scelta più rapida ed immediata sul mercato estivo effettuata dai dirigenti del Milan. Un colpo di reazione, per il quale non c’è stato neanche il tempo di analizzare o giudicare se fosse adatto o meno al nostro calcio.

Mike Maignan è stato messo sotto contratto dal Milan già a fine maggio scorso. Una risposta immediata all’addio doloroso di Gianluigi Donnarumma, ma ciò che sorprende è l’idea chiarissima nella testa di Paolo Maldini e compagnia. Puntare subito sul francese classe ’95 per dimenticare il tradimento di Gigio.

Soluzione ideale che sta dando ampiamente i frutti sperati. Maignan sta disputando una grande stagione, la sua prima in Serie A, nonostante sia persino dovuto passare dall’inferno di un’operazione al polso ed uno stop di diverse settimane. Ad oggi è uno di punti fermi assoluti del Milan, ed il derby di sabato lo ha confermato in maniera evidente.

Personalità Maignan: il botta e risposta con i parcheggiatori a San Siro

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Maignan ha conquistato tutti. I tifosi milanisti sono pazzi di lui, lo chiamano già ‘Magic Mike‘ e sanno di avere in casa un portiere di tutto rispetto e dalla personalità incredibile.

L’81% dei votanti su un sondaggio pubblicato proprio dalla ‘rosea’ ha indicato Maignan come miglior portiere dell’attuale Serie A. Meglio di numeri 1 di alto rango come lo juventino Szczesny o l’interista Handanovic. I riflessi e la tranquillità tra i pali del francese hanno convinto tutti. Le prodezze nel derby sono solo state conferme evidenti delle sue capacità.

Il Milan a maggio lo ha pagato 13 milioni di euro più bonus al Lille. Una cifra assolutamente alla portata, che oggi Maignan sembra in grado di raddoppiare. A fine stagione il suo valore di mercato sarà vicino ai 30 milioni. Ma i rossoneri non hanno alcuna intenzione di vendere il proprio portiere, che resterà a lungo visto il suo attaccamento speciale ai colori.

L’episodio da lui descritto sui social accaduto prima del derby ha fatto impazzire i tifosi milanisti. I parcheggiatori di San Siro gli avevano chiesto di non posteggiare l’auto all’interno dell’impianto: “Oggi non si può perché è la casa dell’Inter per questo weekend”. Maignan però non ha avuto peli sulla lingua: “Avete cambiato arredamento e non sono stato avvisato: questa è solo la casa del Milan!”