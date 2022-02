Milan, due colpi già scelti! | 3 nomi per l’attacco!

La società rossonera ha deciso di provare a sfruttare i buoni rapporti con il Lille per rinforzarsi nella prossima stagione.

Il club rossonero ha rimandato i botti di mercato a giugno ma le idee di Maldini e Massara sono già abbastanza chiare. Obiettivi già fissati per la prossima stagione e tutto il tempo per chiuderli in questi mesi.

Come spiega Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: “Tutte le strade portano a Lille”. L’esperto di mercato afferma che per il centrocampo l’obiettivo è chiaro. Queste le sue parole: “I rossoneri hanno un ottimo rapporto con il club francese e da tempo hanno individuato in Renato Sanches la soluzione migliore. Il Milan è già avanti nella trattativa e cercherà di perfezionarla nei prossimi mesi”.

Anche per il reparto arretrato c’è un profilo che interessa molto più degli altri e per il quale si farà tutto il possibile in estate. Ancora una volta i rossoneri dovranno parlare con il Lille in tal senso: “Idem per Botman che è il centrale scelto per aumentare la qualità e la forza della difesa. Insomma si preannuncia una doppia operazione di altissimo livello per creare un Milan ancora più forte e competitivo”.

Occhio poi al possibile colpo in attacco. Il Diavolo non è pienamente convinto delle condizioni fisiche e del possibile apporto di Ibrahimovic e Giroud per le prossime stagioni. “Tra i nomi che la società rossonera sta seguendo – spiega ancora Ceccarini – ci sono Jonathan David, Isak, oltre al solito Belotti, che ha deciso di non prolungare il suo contratto con il Torino e si svincolerà al termine della stagione”.

Nomi importanti quindi anche per il reparto offensivo, che dimostrano come la società abbia intenzione di fare le cose in grande per la prossima stagione. Appare difficile che Maldini possa arrivare economicamente ai due attaccanti, rispettivamente di Lille e Real Sociedad, mentre sarebbe più facile chiudere per il Gallo. Staremo a vedere gli sviluppi. L’inserimento di una gran centravanti di prospettiva sarebbe la ciliegina sulla torta per una squadra che sta crescendo anno dopo anno.