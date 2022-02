Milan-Sampdoria, guaio al ginocchio: attaccante a rischio

Per la partita di domenica, Milan-Sampdoria, l’attaccante è a serio rischio. Problema al ginocchio per il calciatore e staff medico in apprensione

Sarà davvero un turno importante il prossimo di campionato. Il Milan ha già messo in archivio la sua ventiquattresima giornata di Serie A e si sta godendo, seduta in poltrona, i match delle squadre in corsa per un piazzamento in Champions League.

Alle 12.30 è arrivato il ko, davvero inatteso, dell’Atalanta, fermata dal Cagliari di Walter Mazzarri. Ora, attenzioni puntate sul Napoli, impegnato a Venezia, e sulla Juventus, che giocherà contro un Verona rimaneggiato.

Poi sarà testa alla prossima giornata, la venticinquesima, anche se prima, mercoledì, ci sarà da scendere in campo contro la Lazio per il match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Il 25esimo, come detto, sarà un turno che potrebbe sorridere al Milan: i rossoneri dovranno vedersela con la Sampdoria. Un match, certamente da non sottovalutare, contro l’ex Giampaolo, ma sicuramente più semplice rispetto a quelli della concorrenza.

Una vittoria di Tonali e compagni permetterebbe di guadagnare punti sugli avversari, che si affronteranno tra di loro: l’Inter di Inzaghi, capolista, infatti, farà visita al Napoli di Spalletti. Di fronte, poi, ci saranno anche l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri. Un’occasione dunque da sfruttare nel miglior dei modi.

Sfida alla Sampdoria

I blucerchiati, che si presenteranno a San Siro, saranno una squadra un po’ diversa rispetto a quella affrontata all’andata. La novità più importante è chiaramente legata al ritorno in panchina di Marco Giampaolo, che ha preso il posto di Roberto D’Aversa. Ci saranno anche diversi volti nuovi come l’ex Conti ma soprattutto Sensi, subito in gol entrambi al Marassi.

La Sampdoria, però, deve fare i conti con una brutta tegola. Il club ligure – nel corso del match contro il Sassuolo – ha perso uno dei suoi uomini più in forma, Manolo Gabbiadini. L’attaccante è uscito nel primo tempo per un problema al ginocchio sinistro. Nelle prossime ore ci saranno chiaramente gli esami che faranno chiarezza in merito all’entità del guaio ma c’è grande apprensione. Il rischio di non vederlo contro il Milan è grande.