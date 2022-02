Milan, una statistica interessante: può accadere di nuovo dopo il Derby

Una vittoria che ha ridato grande entuasiasmo al Milan e ai milanisti quella ottenuta nel Derby contro l’Inter. Tre punti dai quali è scaturita anche un’interessante (e beneaugurante) statistica

Una domenica dolcissima e di grande gioia quella che stanno vivendo i tifosi del Milan. I tre minuti più pazzi della stagione, possiamo definire cosi quegli attimi che hanno portato alla doppietta di Giroud che ha rimontato l’Inter e annichilito le certezze dei nerazzurri, fino a quel momento in controllo della partita.

Tre punti vitali per il campionato del Milan che si è portato a un punto di distanza dall’Inter, con i nerazzurri che devono ancora recuperare il match non disputato all’Epifania a Bologna. Fondamentale ora dare continuità alla vittoria nella stracittadina. Sampdoria,Salernitana e Udinese sono le tre partite di febbraio che il Milan non può sbagliare se vuole continuare a credere ancora nel grande obiettivo stagionale, lo Scudetto.

Peraltro, dalla vittoria nel Derby è scaturita anche un’interessante statistica che può rappresentare – con tutti gli scongiuri del caso – un precedente beneaugurante nella lotta Scudetto, in quanto si ricollega a un’altra stagione importante per la storia rossonera, quella 2003-04, con Ancelotti allenatore e tanti campioni in campo.

Milan, il curioso precedente con il 2003/04

Con la vittoria sull’Inter, il Milan ha concluso le sfide in campionato con le grandi rivali della Serie A ovvero gli stessi nerazzurri e la Juventus. Nei quattro confronti stagionali contro le due squadre, i rossoneri sono rimasti imbattuti con una vittoria e un pareggio nei due Derby e due pareggi con la Juventus.

Come evidenzia il giornalista Giuseppe Pastore su Twitter, l’imbattibilità complessiva dei rossoneri contro le altre uniche due squadre che hanno vinto il campionato negli ultimi venti anni, non si verificava dalla stagione 2003-04, quando i rossoneri vinsero il penultimo Scudetto nella storia del club con ampio margine su Roma e Juventus.

In quell’annata dominata da un Milan inarrivabile per la qualità (e la quantità) dei calciatori a disposizione, i rossoneri vinsero entrambi i Derby, 1-3 all’andata e 3-2 in rimonta al ritorno con il missile di Seedorf decisivo per la rimonta da 0-2. Contro la Juve, invece, pareggio all’andata a San Siro (1-1) e 1-3 debordante all’allora stadio Delle Alpi con Shvechenko e Seedorf mattatori, una vittoria quest’ultima che, di fatto, sancì definitivamente la supremazia del Milan su quel campionato.

Se già questa statistica può essere di buon auspicio per lo Scudetto, ce ne è anche un’altra collegabile al passato altrettanto favorevole. Stavolta il riferimento è all’annata 1998-99, quella dell’incredibile campionato vinto con Zaccheroni in panchina. In quella Serie A, figuravano Salernitana e Venezia, entrambe neopromosse come in questa edizione. Peraltro quello fu l’unico campionato disputato insieme dalle due squadre prima di quello in corso.