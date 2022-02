Milan, arriva la nuova maglia Puma King | FOTO

Puma è pronta a lanciare una nuova maglia per il Milan e le altre squadre di cui è sponsor tecnico.

Dalla stagione 2018/2019 è il marchio Puma ad aver sostituito Adidas come official partner, global technical supplier e official licensing partner. Il Milan è soddisfatto della collaborazione con l’azienda tedesca, con la quale il contratto scade a giugno 2023.

Si è già parlato di primi contatti per imbastire una trattativa per il rinnovo della partnership. Nell’ultimo bilancio è risultato un incasso da 13,1 milioni di euro, bonus compresi, dallo sponsor tecnico e il club punta a migliorare l’accordo economico. Se la squadra dovesse qualificarsi ancora per la Champions League, sarà più facile strappare un’intesa migliorativa per il futuro.

Leggi anche:

Milan, Puma lancia la maglia King

Intanto, come riferito da Footyheadlines.com, Puma è pronta a lanciare una nuova maglia per la collezione lifestyle denominata “Puma Milan Football Heritage Jersey”. Nello specifico la maglia rientra nella collezione “Puma King”.

Si tratta di una maglia che non verrà utilizzata per le partite ufficiali, non presenta neppure le scritte degli altri sponsor come Emirates e BitMEX. Il colore principale è il nero, combinato con il rosso e con il bianco. Le maniche hanno un design particolare, già visto su altre maglie di altri club come Manchester City, Borussia Dortmund e Marsiglia. Sul petto sono presenti i loghi Puma King e AC Milan. In grande c’è la scritta KING.

La maglia Puma King del Milan sarà in vendita a partire da marzo 2022 e dovrebbe costare circa 70 euro. Di seguito alcune foto di Footyheadlines, che comprendono anche pantaloncini e tuta della medesima collezione.