Maignan e il parcheggiatore di San Siro: il racconto scatena i milanisti

Maignan sui social ha raccontato un retroscena riguardante il pre-derby Inter-Milan: i tifosi rossoneri apprezzano.

C’è anche Mike Maignan tra i grandi protagonisti della vittoria del Milan contro l’Inter a San Siro. Alcune sue parate, in particolare nel primo tempo, sono state decisive per mantenere a galla la squadra di Stefano Pioli.

Il portiere francese ha dimostrato ancora una volta il suo valore. La prestazione super offerta nel derby di Milano è l’ennesima conferma che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto benissimo a investire su di lui per sostituire Gianluigi Donnarumma. Un’operazione costata circa 15 milioni di euro, bonus compresi. Adesso l’estremo difensore rossonero vale molto di più.

Il racconto di Maignan sul derby Inter-Milan

Maignan ha compiuto degli interventi davvero importanti in Inter-Milan. Si va dal tiro di Marcelo Brozovic deviato involontariamente da Pierre Kalulu a quello a botta sicura di Denzel Dumfries. Perfetto anche sulle conclusioni di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Da segnalare anche l’uscita fuori area su Hakan Calhanoglu e l’anticipo provvidenziale su Ivan Perisic nella ripresa.

L’ex Lille nel post-derby è stato celebrato da tutti e nelle pagelle dei quotidiani sportivi ha preso voti altissimi, meritatamente. I tifosi rossoneri sono particolarmente gasati dalla sua performance e non solo. Infatti, il portiere francese dopo la partita ha raccontato un interessante retroscena su Twitter:

Ieri quando volevo parcheggiare la macchina allo stadio il parcheggiatore mi ha detto “Scusa, oggi la tua macchina deve restare fuori. Questa è la casa dell’Inter in questo weekend”. Io: “Hai appena cambiato arredamento senza il mio permesso. San Siro mi è stata presentata come la casa del Milan.

Ovviamente il post di Maignan è stato apprezzato dai milanisti, che hanno commentato e condiviso numerosi. Migliaia i like. Magic Mike è arrivato al cuore dei tifosi in questi mesi e il derby è stata un’occasione ulteriore per apprezzarlo.