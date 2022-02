Giroud spezza la “maledizione del 9” | Meglio di Inzaghi nei derby

Olivier Giroud fa sognare i tifosi del Milan, anche grazie alla doppietta show nel derby. E finalmente il numero 9 torna a sorridere.

L’uomo del momento è forse colui che molti tifosi del Milan non si sarebbero mai aspettati. Olivier Giroud, arrivato in rossonero come centravanti di scorta, può diventare invece l’elemento della svolta nel campionato milanista.

Tutto grazie alla doppietta spettacolare che ha steso l’Inter, in un derby che ad un certo punto sembrava destinato a finire male. L’esperienza, la maturità e soprattutto la qualità tecnica del francese hanno fatto la differenza. La sua doppietta resterà impressa per molto tempo nelle menti e nei cuori del pubblico milanista.

Inoltre, come scrive la Gazzetta dello Sport, finalmente il Milan sembra aver trovato l’uomo giusto per sfatare il clamoroso tabù che resiste da circa una decina di anni. Quello della maglia numero 9 indossata dai centravanti rossoneri, dopo l’addio di Filippo Inzaghi.

Leggi anche:

Giroud, subito doppietta al derby: solo Comandini come lui

La maledizione del numero 9 è ormai qualcosa di incredibile ed atavico nella storia recente del Milan. Tutti coloro che hanno indossato questa maglia nel Milan, dopo l’addio al calcio di Inzaghi, hanno fatto fatica, finendo per diventare delle delusioni cocenti.

Da Pato, che passò dalla sua maglia numero 7 alla 9, fino a Mario Mandzukic lo scorso anno, questo numero non ha mai portato bene nell’ultimo decennio agli attaccanti rossoneri. Ma finalmente è giunto l’uomo capace di spezzare tale maledizione: proprio Giroud, che sta disputando un campionato decisamente sopra le aspettative.

Un attaccante che non strappa l’occhio e che a volte non partecipa direttamente alla manovra, ma che difficilmente si fa mettere soggezione sotto la porta avversaria. Lo dimostrano i numeri: 7 reti in campionato in 15 presenze (non tutte da titolare). Una media di un gol ogni 124 minuti giocati. Niente male per un centravanti che viaggia verso i 36 anni di età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanLive.it (@milanliveit)

Giroud ha già fatto meglio di Pippo Inzaghi nei derby contro l’Inter. Lo storico ex centravanti non ha mai segnato una doppietta nelle stracittadine, anche se vanta 4 gol totali nella sua carriera in questo tipo di sfide. Il francese invece ha debuttato col botto: subito due reti ai rivali cittadini.

L’ultimo a riuscirvi fu Gianni Comandini, nell’indimenticabile vittoria per 6-0 del derby nel maggio 2001. Ovviamente la speranza è che la carriera milanista di Giroud diventi più proficua e soddisfacente di quanto fece Comandini vent’anni fa in maglia rossonera. Anche lui con la 9 sulle spalle.