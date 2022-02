Inter, Simone Inzaghi insiste: “Derby perso immeritatamente”

Simone Inzaghi torna a parlare della partita persa dall’Inter contro il Milan nell’ultima giornata di campionato.

Il Derby di Milano si è tinto di rossonero sabato sera e per l’Inter è stato un mezzo shock, considerando che il primo tempo era stato dominato e chiuso sul risultato di 1-0 grazie al gol di Ivan Perisic.

Il Milan ha avuto una svolta con l’ingresso di Brahim Diaz nella ripresa. Lo spagnolo ha cambiato la partita, dando più imprevedibilità e pericolosità alla manovra offensiva della squadra di Stefano Pioli. Proprio da un suo tiro è nato il gol del pareggio di Olivier Giroud, che successivamente ha realizzato anche quello del sorpasso e della vittoria.

Simone Inzaghi torna sul derby Inter-Milan

Il match Inter-Milan è terminato non senza qualche polemica, dato che Simone Inzaghi si è lamentato per un episodio avvenuto nell’azione che ha portato alla rete dell’1-1. Secondo l’allenatore nerazzurro c’era un fallo di Giroud su Alexis Sanchez. Rivedendo i video non sembra esserci assolutamente un intervento falloso dell’attaccante francese.

In ogni caso, Inzaghi ritiene che la sua squadra ha perso immeritatamente il Derby di Milano. Ne ha fatto un accenno anche durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Roma: “La Roma ha diversi giocatori di qualità e un grande allenatore come Mourinho, dobbiamo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente. Sappiamo che il calcio è fatto di episodi e anche la Roma non sarà contenta, perché viene da un pareggio contro il Genoa sicuramente immeritato”.

Il tecnico nerazzurro punta molto sulla voglia di riscatto dei suoi giocatori contro la Roma: “Abbiamo subito una sconfitta brutta, ma dobbiamo essere razionali e bravi a capire cosa è successo. Abbiamo perso, però va guardato quanto di bello abbiamo fatto finora e tenercelo bene a mente per continuare ad andare avanti”.