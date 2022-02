Milan, ora è ufficiale: arriva un difensore 2005 dall’Irlanda | Il comunicato

Dall’Irlanda c’è la conferma ufficiale del passaggio del giovanissimo difensore in rossonero. Arriva dal Cork City ed è la stessa società ad annunciarlo

Continua il processo di ringiovanimento della rosa seguendo la linea verde in casa Milan. Battuto un altro colpo per quanto riguarda il calciomercato, dall’Irlanda arriva un difensore non ancora diciassettenne. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

Se ne era parlato già negli ultimi giorni della sessione invernale del mercato, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Nuovo tassello giovanissimo per il Milan, che amplia così facendo il roaster di calciatori under 23 presenti nel club. Parliamo in questo caso di un calciatore veramente molto giovane in cui però il club crede tanto, al punto da averlo già da adesso nonostante l’ormai ex club di appartenenza non fosse convinto nel cederlo.

Alla fine però gli irlandesi del Cork City hanno dovuto arrendersi alle avance del Milan: non si può dire di no ad una società dal blasone così importante come il Milan. Anzi, è un motivo d’orgoglio mandare un proprio tesserato a giocare nel calcio internazionale e che conta per davvero. Per cui alla fine tutti ne giovano da questa operazione. Come detto in precedenza il comunicato ufficiale dell’avvenuta riuscita del trasferimento è arrivato dal Cork, si attende quello del Milan.

Heffernan al Milan: aggregato alla Primavera?

Cathal Heffernan è diventato da poco a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan. Classe 2005, ovviamente dovrà farne di strada prima di diventare un perno della retroguardia rossonera. Ma se la dirigenza ha ritenuto opportuno acquistarlo significa che crede in questo ragazzo a cui per questo motivo va data fiducia e soprattutto bisogna aspettarlo. Da capire se, trattandosi di un profilo che ad aprile compirà 17 anni, verrà aggregato inizialmente alla formazione Primavera di mister Giunti. Cosa, questa, molto probabile per far prendere la mano con una nuova realtà ad Heffernan.

Giunge dal Cork City come già ribadito, e la formula prevede un prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoneri. Liam Kearney, capo dell’Academy del Cork City, ha commentato così questa operazione di cui va molto fiero: “Si tratta di una grande opportunità per Cathal a cui auguriamo ogni bene. Lo abbiamo preso dal Ringmahon quando era un bambino, dopodiché con noi ha continuato a crescere tanto. E’ un ottimo giocatore oltre ad essere un bravo ragazzo, gli facciamo un grosso in bocca al lupo“.