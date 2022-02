Giroud nel 2016 come al derby: i due gol sono identici – VIDEO

Strepitoso il secondo gol di Olivier Giroud nel derby! Ma il francese è abituato a certi colpi di genio in area avversaria. Ne segnò uno quasi identico nel 2016!

La rete dell’1-2 di Olivier Giroud nel derby è ormai destinata a diventare storia! L’attaccante francese ha regalato la vittoria al Milan attraverso una vera e propria prodezza. Stop di sinistro a rientrare, girata, e gran piattone sempre di sinistro. Un gol da vero bomber, una magia che ha fatto godere ed emozionare i tanti tifosi rossoneri.

Già, emozionare! Perché quel derby il Milan lo stava perdendo sotto tutti i punti di vista e non aveva dato alcun segnale di poterlo ribaltare. Eppure, un giocatore di classe ed esperienza come Olivier Giroud ha saputo trovare con convinzione e grinta una doppietta miracolosa. Certo, l’entrata di Brahim Diaz in campo ha dato tanto alla squadra. Il folletto spagnolo ha saputo trasmettere quella imprevedibilità e qualità che sino al 60’ erano mancate.

Ma tornando al gol di Olivier, il secondo, è stupefacente scoprire che nel 2016 il francese ne mise a segno un altro praticamente identico. Era il 13 gennaio e Giroud indossava la maglia dell’Arsenal.

Leggi anche:

13 gennaio 2016, Liverpool-Arsenal: Giroud come al derby

Il 13 gennaio 2016, in Premier League, c’erano Liverpool ed Arsenal a sfidarsi ad Anfield. Quella fu una gara combattuta su tutti i fronti e che non a caso terminò col punteggio di 3-3. I Reds andarono in vantaggio per primi al 10’ con Roberto Firmino, i Gunners pareggiarono dopo 4 minuti con Aaron Ramsey.

Olivier Giroud giocava titolare e dopo il raddoppio al 19’ ancora di Firmino, ci pensò proprio lui a pareggiare i conti al 25’ con una zampata da calcio d’angolo. Nel secondo tempo, l’Arsenal credette addirittura di poterla vincere quella gara, dato che al 55’ Giroud segnò un gol che fu una vera e propria prodezza. E indovinate? Il 2-3 segnato dal francese può essere considerato la fotocopia del suo secondo nel derby di sabato.

Ancora stop di sinistro a rientrare, girata e sassata mancina all’angolino. Insomma, due gol praticamente uguali che dimostrano quanto il bomber francese sia abituato e portato a certi lampi di genio in area avversaria. Il Milan sa di aver fatto la scelta giusta nell’affidarsi ad un giocatore di così tanta esperienza. Ad ogni modo, quella gara, come accennato, l’Arsenal alla fine la pareggiò, dato che al 90’ Joe Allen firmò il 3-3 del Liverpool.

Di seguito il video della rete realizzata da Olivier Giroud ad Anfield il 13 gennaio del 2016: