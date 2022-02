Tonali ringhia contro Dumfries: grinta e personalità, “Sembra Gattuso” – VIDEO

Incredibile il carattere e la grinta di Sandro Tonali. Nel derby ha dimostrato ancora una volta di essere un vero leader rossonero. Il diverbio con Dumfries è tutto da vedere…

Sandro Tonali ha dimostrato di essere un altro giocatore questa stagione, o forse sarebbe meglio dire un altro uomo! Il centrocampista ex Brescia è cresciuto innanzitutto mentalmente e a livello caratteriale. Maturazione che gli ha consentito di affermare in campo tutte le sue qualità.

Adesso, Sandro è da considerarsi un vero e proprio titolare dello scacchiere di Stefano Pioli. Probabilmente, questa stagione ha sbagliato davvero poche prestazioni, o forse nessuna. Mette l’anima, il cuore, l’intelligenza tecnica e tattica ad ogni gara. Se sino all’anno scorso era considerato da molti un flop, da agosto ha dimostrato di meritarsi a pieno la maglia rossonera.

La dirigenza ha avuto ragione. Dare tempo e fiducia a Tonali è stata una delle mosse più applaudite a Maldini e Massara. La rosa rossonera può contare adesso su un giovane talento che vanta grandi doti e leadership. Come dicevamo, la crescita più evidente Tonali l’ha avuta negli atteggiamenti e nella grinta. Ha voglia di mettersi in gioco e di difendere a tutti i costi i colori rossoneri.

D’altronde, si sa, Sandro è prima di tutto un gran tifoso del Diavolo sin da quando era bambino. Gli mancava fare quello step che gli permettesse di acquisire fiducia in se stesso in mezzo al campo. E adesso il salto è compiuto! Nel derby di sabato contro l’Inter, il classe 2000 ha dimostrato ancora una volta tutta la sua tenacia e attaccamento ai colori.

Il diverbio con Dumfries è pazzesco.

Leggi anche:

Inter-Milan, Tonali a Dumfries: “Ci vediamo sotto”

Nel finale del derby di Milano sono state riprese delle immagini a dir poco entusiasmanti: Dumfries incita Theo Hernandez di alzarsi, impaziente di continuare la gara e provare a segnare il gol del pareggio. Ma il francese non si smuove e chiede tempo. Nel frattempo ecco arrivare Tonali, che spintonando l’olandese gli chiede di andar via.

Si scaldano gli animi, ma Sandro non ha certo paura del gigante arrivato dai Paesi Bassi, e con grinta e convinzione continua a dirgli di allontanarsi. “È un mio compagno vai via” ripete più volte Tonali al nerazzurro, spintonandolo. Nel video mostrato da DAZN, si sentono in sottofondo le voci degli opinionisti che se la ridono perché rivedono in Sandro il Gattuso di anni fa. Già, perchè il numero 8 sulle spalle non è un semplice caso!

Secondo molti, il giovane Tonali è destinato a diventare una bandiera carismatica del Milan, un vero simbolo stile Paolo Maldini, Rivera, Baresi e altri…

Di seguito il video del diverbio tra Tonali e Dumfries: