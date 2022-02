Botman, messaggi chiari al Milan. E intanto fa gol a Donnarumma – VIDEO

Continuano gli ammiccamenti tra il Milan e Sven Botman, difensore del Lille che i rossoneri ormai cercano da diversi mesi.

Un nome, un profilo che è entrato decisamente in pianta stabile nei pensieri del Milan. Quello di Sven Botman, centrale classe 2000 che fa gola da mesi al club rossonero. Si tratta dell’obiettivo numero uno per il mercato estivo 2022.

Già a gennaio scorso il Milan un tentativo, solo a titolo informativo, lo ha fatto. Ha sondato il terreno con il Lille per capire se vi fossero chance di arrivare subito al cartellino di Botman. Per il quale però la società francese ha sparato alto: almeno 40 milioni di euro per prenderlo nel mercato invernale.

La situazione potrebbe però cambiare ed essere maggiormente favorevole a giugno prossimo. Il Lille ha bisogno di fare cassa ed i rapporti con il Milan sono a dir poco idilliaci. Il prezzo di Botman potrebbe calare ed i rossoneri dovrebbero tentare l’affondo, puntando anche sulla volontà del difensore di cambiare aria.

Leggi anche:

Nuovi indizi: i ‘like’ di Botman lo avvicinano al Milan?

In tempo di comunicazione digitale e di social network le notizie chiare, quelle che fanno discutere e creano interazione, arrivano anche dai cosiddetti ‘like‘. Infatti Botman sta dichiarando letteralmente la propria preferenza futura per il Milan utilizzando questo metodo non così nascosto.

Il difensore olandese ha già dato il suo assenso pubblico a diversi post pubblicati sui social dai calciatori milanisti, in particolare dopo il derby vinto sabato sera. Ha già fatto notizia il ‘mi piace’ di Botman sulla foto di Olivier Giroud scattata sabato sera, che lo vede esultare dopo la doppietta all’Inter che ha regalato la vittoria al Milan.

In qualche modo il 21enne ex Ajax sta facendo intendere come la sua prossima squadra possa essere quella rossonera. O quanto meno sta dando indicazioni chiare sui suoi progetti futuri, dal momento in cui lascerà la Ligue 1 francese. Non a caso Botman ha detto no alla proposta del Newcastle a gennaio, preferendo virare su un club di maggior prestigio internazionale.

Intanto ieri Botman ha già fatto sorridere diversi tifosi rossoneri. In Lille-PSG (finita 5-1 per i parigini) il centrale ha fatto gol ad un certo Gianluigi Donnarumma. Al 28′ minuto, su cross di Ben Arfa, il calciatore olandese ha girato il pallone verso la porta del PSG, andando a bucare le mani dell’ex Milan. E chissà che sia un ennesimo segnale indiretto del suo futuro in maglia rossonera.