“Non vi sento”, Theo Hernandez fa arrabbiare Lautaro: l’aggressione a fine derby – VIDEO

Theo Hernandez preso di mira nel post gara. Lautaro Martinez il più arrabbiato perde letteralmente il controllo. Le immagini non lasciano davvero dubbi

E’ davvero inusuale gioire per un cartellino rosso dato ad un calciatore che gioca per la squadra per la quale fai il tifo ma l’espulsione di Theo Hernandez, arrivata nei secondi finali del derby, dimostra che ciò è possibile.

Un rosso, arrivato per amor di patria, per amore della propria squadra. Il francese si è sacrificato, sapendo che quell’intervento gli sarebbe costato il rosso, per fermare il proprio avversario. Nessuna vera cattiveria, nessuna protesta ma solo grande lucidità nel capire che quello sarebbe potuto essere l’unico modo per fermare il nerazzurro.

Un gesto questo, compreso dai tifosi, che lo hanno esaltato, sugli spalti ma anche sui social. Gesto, che invece, come era prevedibile (ma non fino a questo punto), ha fatto infuriare l’Inter e i suoi calciatori.

Theo Hernandez nel mirino

Il più arrabbiato – ha letteralmente perso il controllo – è stato Lautaro Martinez, molto probabilmente frustrato per una prova decisamente incolore, che come raccontano le immagini che stanno facendo il giro del web, è andato alla ricerca di Theo Hernandez, volendo chiaramente uno scontro fisico.

L’argentino, autore di una prestazione ampiamente insufficiente, è riuscito così nell’impresa di far peggio, fuori dal campo. L’intervento di calciatori e membri della panchina, di entrambe le squadre, ha evitato il peggio.

A scatenare la furia di Lautaro Martinez, oltre all’atteggiamento sul campo di Theo Hernandez, sarebbe stato anche il gesto di quest’ultimo. Il francese, molto probabilmente insultato dai tifosi nerazzurri, si è portato la mano all’orecchio, facendo segno di non sentire. E’ dunque questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso.