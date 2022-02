ML – Milan, il vento cambia i programmi: le ultime da Milanello

Le ultime news da Milanello, a due giorni dal match di Coppa Italia, valevole per i quarti di finale, contro la Lazio, in programma allo stadio San Siro

Il maltempo non ha permesso al Milan di scendere in campo in mattinata. Il vento, che sta soffiando fortissimo su tutta la Lombardia, ha impedito alla squadra di Stefano Pioli di allenarsi all’esterno a Milanello.

Per Sandro Tonali e compagni, dunque, lavoro in palestra. Sarebbe dovuta essere una giornata importante, soprattutto per capire le condizioni di Ante Rebic.

Il croato, ieri, aveva lavorato in parte con il gruppo. Il problema alla caviglia, che non gli aveva permesso di giocare il derby, appare quindi superato. Sarà fondamentale l’allenamento di domani per capire se l’ex Eintracht Francoforte potrà essere a disposizione di Stefano Pioli per la partita contro la Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì allo stadio San Siro.

Ieri Zlatan Ibrahimovic, invece, aveva ancora svolto un lavoro differenziato in palestra. La sua presenza contro i biancocelesti è dunque da escludere. Come più volte detto, la situazione dello svedese andrà monitorata giorno per giorno. Una volta passato il dolore al tendine d’Achille, il centravanti potrà tornare a disposizione di Pioli.

Ci sarà Theo

Per quanto riguarda la probabile formazione che Pioli deciderà di schierare contro la Lazio, bisogna ancora aspettare. E’ evidente che il mister farà qualche cambio. Dietro dovrebbe tornare a giocare, sulla destra, Alessandro Florenzi, facendo rifiatare Davide Calabria. Sull’altro lato, vista la squalifica in Serie A, ci sarà sicuramente Theo Hernandez.

Pioli dovrebbe affidarsi, molto probabilmente, anche su Rade Krunic e Brahim Diaz, subentrati nella ripresa nel corso del derby. Difficile che non ci sia ancora una volta Olivier Giroud a guidare l’attacco vista l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Ci sarà da capire se ci sarà spazio per Marko Lazetic, magari a partita in corso, e per Samu Castillejo. Lo spagnolo sabato, dopo le trattative per la sua cessione di gennaio, è tornato tra i convocati e non è da escludere uno spezzone contro la Lazio