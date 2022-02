Rinnovi Milan, da Sky Sport una conferma | Decisione presa!

A Sky Sport viene fatto il punto su uno dei rinnovi in bilico nel club rossonero: la trattativa non è completamente naufragata ancora.

Il Milan sta concretamente rischiando di perdere altri due giocatori a parametro zero, dopo Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Sia Alessio Romagnoli che Franck Kessie sono tutt’altro che vicini a firmare il prolungamento dei loro contratto in scadenza a fine giugno 2022.

Entrambe le situazioni sono difficili da risolvere. Romagnoli percepisce uno stipendio da oltre 5 milioni di euro netti a stagione e la società gli propone un rinnovo a cifre inferiori (circa 3-3,5 milioni annui). Qualche contatto con il suo agente Mino Raiola c’è stato, però nessuna intesa. Bisognerà vedere quali altre opzioni avrà il difensore laziale e che tipo di ingaggio gli viene offerto. Non ha lo stesso mercato di Kessie.

Leggi anche:

Milan, rinnovo Kessie: le ultime news

Il rinnovo di Kessie è ancora più impegnativo per il Milan. Il centrocampista oggi guadagna 2,2 milioni di euro netti a stagione, la dirigenza rossonera gli ha proposto un prolungamento con uno stipendio da oltre 5 milioni annui con i bonus. Nonostante il raddoppio dell’ingaggio, l’agente George Atangana continua a fare resistenza chiedendo più soldi e dunque l’accordo è lontanissimo.

Il giornalista Luca Marchetti ha così parlato a Sky Sport della situazione di Kessie:

Non sta ripetendo quanto fatto nel campionato scorso. Valutando questa stagione e la prova offerta nel derby, non credo che il Milan gli darà il soldi che pretende. Penso ci possano essere squadre della Premier League e il PSG interessate a lui, ma ai rossoneri ha chiesto uno stipendio da oltre 8 milioni netti a stagione. Non è un’operazione economicamente vantaggiosa per il Milan, che comunque continuerà a provare di rinnovare fino alla fine con Kessie.

Marchetti conferma che c’è distanza tra domanda e offerta, raggiungere un’intesa con il procuratore è molto complicato. Atangana pretende parecchio denaro e non è neppure detto che società diverse da quella rossonera lo vogliano accontentare, considerando anche il rendimento non troppo esaltante di questa stagione.

Potrebbero arrivargli proposte economiche dal valore simile rispetto a quella del Milan. A quel punto dovrà essere Kessie a decidere. Da non dimenticare le commissioni all’agente, fattore che possono far propendere verso un addio a parametro zero.