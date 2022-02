Milan-Lazio, probabili formazioni: la decisione su Tomori

L’allenatore rossonero non potrà ancora contare su Ibra, mentre recuperano Tomori e Rebic, probabilmente però non dal primo minuto.

Si avvicina la sfida di coppa Italia contro la Lazio, in programma domani sera a San Siro alle ore 21:00. In attesa della rifinitura ecco le probabili scelte dei due allenatori, Pioli e Sarri.

Come ha già ammesso in conferenza stampa l’allenatore rossonero, non ci sarà ancora Zlatan Ibrahimovic, sempre alle prese con il problema al tendine d’Achille. Potranno essere invece del match sia Fiyako Tomori che Ante Rebic. Entrambi hanno svolto l’allenamento di oggi e Pioli potrà contare anche su di loro contro i biancocelesti, anche non dovrebbero partire dall’inizio.

Milan che non farà turn over e che si presenterà quindi con la migliore formazione possibile domani. In porta ovviamente Maignan e davanti a lui linea a quattro con Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Franck Kessie è in vantaggio su Bennacer per affiancare Tonali in mediana. Sulla trequarti invece tornerà Brahim Diaz, con Messias e Rafa Leao ai suoi lati. Chiavi dell’attacco ancora ad Olivier Giroud. Il francese è decisamente in fiducia dopo la doppietta al derby e Pioli proverà a sfruttare la sua ottima condizione psicofisica

Leggi anche:

Lazio, Sarri cambia qualcosa rispetto al campionato

Qualche dubbio di formazione anche per la Lazio, che comunque presenterà un undici molto simile a quello che ha battuto la Fiorentina sabato scorso. Possibile avvicendamento in porta con Reina che prenderà il posto di Stekosha, mentre in difesa potrebbe toccare ad Hysaj sulla destra, con Lazzari in panchina. Un cambio anche in attacco con Felipe Anderson che sostituirà Pedro per completare il tridente con Immobile e Zaccagni.

Probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan: Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni