Milan-Lazio, Sarri: “Non si sa chi ha fatto il sorteggio”

Alla vigilia di Milan-Lazio il tecnico della squadra capitolina non ci sta e dice la sua sulla struttura della competizione nazionale.

In attesa della sfida di domani sera in Coppa Italia fra Milan e Lazio, è già polemica con Maurizio Sarri che stavolta ha voluto fare una considerazione provocatoria sulla struttura del torneo.

La gara secca che vale direttamente l’accesso alle semifinali è in programma domani sera a San Siro. Il tecnico dei biancocelesti ha parlato nella conferenza stampa di vigilia e ha subito tuonato: ” Credo che, così come è fatta, sia la manifestazione più antisportiva del mondo. Con un sorteggio che non si sa da dove, da chi e quando viene fatto. Ed il tutto è palesemente costruito – continua l’allenatore –per far arrivare certe squadre alle dirette televisive. Noi comunque non ci tireremo indietro anche se dovremo affrontare una formazione forte, che non a caso è in lotta per lo scudetto”.

Una provocazione forte che accende ancora di più una partita che si prospettava già incandescente dopo gli episodi di fine gara in campionato, con lo stesso Sarri protagonista di un acceso dibattito con Alexis Saelemaekers.

Leggi anche:

Sarri ha poi parlato dell’importanza che la Lazio dà alla Coppa Italia: “In campionato siamo nella terra di nessuno, la Coppa Italia può invece diventare un obiettivo importante. E in ogni caso non possiamo permetterci di fare delle scelte. Al Milan interessa sicuramente di più il campionato, ma affronterà anche questa manifestazione con la massima concentrazione. Dovremo quindi giocare senza condizionamenti“.

I biancocelesti cambieranno qualcosa rispetto alla gara contro la Fiorentina per quanto riguarda gli undici titolari, ma avranno sicuramente intenzione di dare battaglia ai rossoneri in quella che negli ultimi hanno è diventata una sfida davvero molto tesa.