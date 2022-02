Milan-Lazio, Pioli: “Domani giocheranno i migliori. Tomori disponibile, Ibra ancora no”

Le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sportmediaset, per anticipare i temi della sfida di Coppa Italia di domani Milan-Lazio.

Il Milan deve archiviare la vittoria nel derby immediatamente, anche se dovrà trarre energia positiva da tale successo. Domani scattano i quarti di finale di Coppa Italia, appuntamento da non snobbare assolutamente.

Stefano Pioli ha parlato oggi, in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset, dei temi della sfida alla Lazio di domani a San Siro. Uno scontro secco e diretto che potrebbe regalare ai rossoneri l’accesso alle semifinali della competizione nazionale.

Si parte ovviamente dalla vittoria del derby: “Resta la soddisfazione di aver vinto una partita importantissima, 3 punti importanti per la classifica. Ma il cammino è lunghissimo, 15 partite sono tante e siamo allo stesso identico livello dello scorso anno. Ora conta solo la partita di domani, è un quarto di finale di una competizione dove tutti vogliono arrivare in fondo”.

Le motivazioni in Coppa Italia: “Un obiettivo concreto è soprattutto eliminare la Lazio domani, è una squadra forte e che sta bene, con un reparto offensivo formidabile. Concentriamoci sulla partita di domani, poi andremo un passo alla volta”.

Leggi anche:

Pioli sul futuro: “Milan a vita? Sto bene qui”

La svolta di Giroud: “Non so di detrattori nei suoi confronti, le critiche ci sono sempre. Conta solo la fiducia che abbiamo noi verso i nostri calciatori. Olivier si sta dimostrando il tipo di calciatore per cui è stato acquistato. Un giocatore di valore, una persona di spessore, sta dando il suo apporto alla squadra”.

I timori sulla Lazio: “Allenata e preparata molto bene, ha un attacco di grande qualità, di altissimo livello. Dovremo fare una partita attenta, chiudendo gli spazi e restando compatti. Con soluzioni in fase offensiva per creare problemi ai nostri avversari”.

Le ultime sulla formazione: “Sarà importante l’allenamento di oggi pomeriggio. Sicuramente cercheremo di mettere in campo i migliori. Tomori? Vediamo oggi, ieri si è allenato bene e oggi sta meglio. Credo possa essere disponibile per domani, vedremo se sarà in campo subito o a gara in corso. Lo stesso per Rebic, ieri si è allenato bene”.

Su Ibrahimovic: “Zlatan è un leone in gabbia, la motivazione è di aiutare la squadra in campo. Non sarà della partita domani, vedremo per le prossime”.

Sulla frase “Milan a vita”: “Il club utilizza un metodo che approvo, la meritocrazia. Ti dà la possibilità di lavorare al meglio, ti giudica e se meriti rinnovi il contratto. Un metodo ideale, bisogna dimostrare di essere da Milan. Sicuramente sto bene qui”.

L’importanza di Maignan: “Sapevamo fosse un portiere forte, lo avevamo studiato bene. E’ ambizioso e determinato, tutti i giorni continua a migliorare. Sta dando tanto e deve continuare così”.