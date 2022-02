ML – Milan-Lazio, tornano in due: le ultime da Milanello

Le ultime da Milanello in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio. Stefano Pioli riabbraccia due pedine importanti per la partita di domani

Si corre verso la Lazio. Il derby vinto è ancora vivo nei ricordi dei calciatori ma c’è una partita da vincere. Domani a San Siro, arrivano i biancocelesti di Maurizio Sarri. Un match valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia. In palio la semifinale, che potrebbe mettere di fronte i rossoneri, ancora una volta, all’Inter di Simone Inzaghi, o alla Roma di Mourinho.

Oggi la squadra di Stefano Pioli è tornata a lavorare a Milanello. Si è allenata nel pomeriggio sul campo, cosa che ieri non aveva potuto fare per via del forte vento.

Si attendavano notizie importanti in merito ad Ante Rebic. L’attaccante croato era stato costretto a saltare il derby ma il suo problema alla caviglia appariva ampiamente superabile in breve tempo. L’allenamento in parte con il gruppo di lunedì aveva confermato le sensazioni positive in vista del match di domani contro la Lazio.

Sensazioni positive, che diventano praticamente certezza, con il lavoro odierno: Rebic, infatti, come raccolto dalla nostra redazione, si è allenato in gruppo e corre verso una convocazione. Un recupero importante, che permetterà a Pioli di far rifiatare i suoi uomini offensivi. Il croato, continua, ad essere un’ottima alternativa sia per giocare a sinistra che da prima punta. Domani, però, attenzione, anche a Marko Lazetic, pronto a trovare i primi minuti di gioco in maglia rossonera.

Torna Fikayo Tomori

Milan-Lazio sarà inoltre l’occasione per riabbracciare Fikayo Tomori. Il centrale inglese ha recuperato totalmente dall’operazione al menisco. Pioli ha praticamente annunciato il suo ritorno in campo: bisognerà capire se giocherà dal primo minuto, come sembra, o a partita in corso. Metterà minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni in campionato, che devono rilanciare definitivamente il Milan verso i piani alti della classifica.

Bisognerà aspettare, ancora, un po’, invece, per rivedere Zlatan Ibrahimovic in gruppo, che sta lavorando duro per smaltire il guaio al tendine d’Achille che lo ha costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco nel corso del match contro la Juventus e a saltare Inter e Lazio