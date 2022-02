Milan-Lazio, probabili formazioni: Pioli e Sarri hanno dei dubbi

Sarri e Pioli hanno ancora qualche dubbio di formazione in vista di Milan-Lazio: oggi giornata decisiva per le scelte.

Torna la Coppa Italia e ai Quarti di Finale ci sono delle sfide molto interessanti. Oggi c’è Inter-Roma, mentre domani sera si gioca Milan-Lazio. La squadra di Stefano Pioli, reduce dalla vittoria nel derby, ci tiene a superare il turno.

I ragazzi di Maurizio Sarri, invece, sono reduci dal convincente successo sulla Fiorentina e a loro volta cercheranno di vincere a San Siro. Si preannuncia una bella sfida, considerando il tipo di gioco che fanno praticare i due allenatori ai propri giocatori e alla qualità che ci dovrebbe essere in campo.

Coppa Italia, Milan-Lazio: le scelte di Pioli e Sarri

Il Milan ci tiene a vincere la Coppa Italia e andrà in campo con una formazione competitiva. In difesa è probabile che Pioli schieri Alessandro Florenzi a destra, dando un turno di riposo a Davide Calabria. A sinistra è sicuro l’impiego di Theo Hernandez, che è squalificato per la prossima partita di campionato contro la Sampdoria. Al centro bisognerà capire se verrà schierato Fikayo Tomori, rientrato tra i convocati contro l’Inter ma rimasto in panchina. In tal caso potrebbe essere Pierre Kalulu a fargli spazio, con Alessio Romagnoli confermato titolare.

A centrocampo è possibile che rifiati uno tra Sandro Tonali e Ismael Bennacer, con Franck Kessie che dovrebbe tornare in mediana dopo l’impiego da trequartista nel derby. Sulle fasce offensive dovrebbero agire Junior Messias a destra e Rafael Leao a sinistra, con Brahim Diaz trequartista. Il centravanti sarà nuovamente Olivier Giroud, eroe di Inter-Milan. Possibile il ritorno di Ante Rebic tra i convocati, anche se l’ex Eintracht Francoforte partirà dalla panchina nel caso.

Sarri schiererà la Lazio con il consueto 4-3-3. In difesa non va esclusa una chance per Lazzari a destra, con uno tra Hysaj e Marusic impiegato a sinistra. Al centro dovrebbero esserci Luiz Felipe e Radu. A centrocampo dovrebbero essere abbastanza sicuri del posto Cataldi e Luis Alberto, mentre l’altro posto dovrebbe essere di Milinkovic-Savic se il tecnico biancoceleste non deciderà di farlo riposare. Il centravanti sarà certamente Ciro Immobile, mentre sulle fasce Felipe Anderson potrebbe prendere il posto di uno tra Pedro e Zaccagni.

COPPA ITALIA, MILAN-LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori (Kalulu), Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer (Tonali), Kessie; Messias (Saelemaekers), Brahim Diaz, Rafa Leao; Giroud.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari (Marusic), Luiz Felipe, Radu (Patric); Hysaj (Marusic); Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (Pedro), Immobile, Zaccagni.