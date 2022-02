Occasione da Londra: il profilo giusto per il Milan

Occasione da Londra per il Milan. Il calciatore non ha ancora firmato il rinnovo: può sbarcare in Italia a costo zero. Le ultime sul centrale

L’acquisto di un difensore centrale è stato solamente rinviato. Il Milan chiuderà la stagione con Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli, Pierre Kalulu e Matteo Gabbia. In estate, poi, si interverrà con l’arrivo di un titolare, che possa affiancare il centrale inglese.

E’ sostanzialmente questa l’idea in casa rossonera e il nome designato, come stiamo ampiamente raccontato, è quello di Sven Botman. L’olandese potrebbe varcare i cancelli di Milanello per una somma vicina ai 30 milioni di euro. Gli ottimi rapporti tra il Milan e il Lille dovrebbero favorire l’affare nonostante il forte interessamento del Newcastle ma il prestigio e la possibilità (se lo augurano tutti) di poter giocare la Champions League dovrebbero fare la differenza.

La situazione difensore è comunque tutta ancora in divenire. C’è da capire cosa ne sarà del futuro di Alessio Romagnoli, che ha un contratto in scadenza a giugno. Contratto che non è stato ancora rinnovato. Serve che il Capitano dica sì ad un’offerta da circa 2,8 milioni di euro, ben meno della metà di quanto percepisce attualmente. Ci sarà, inoltre, da capire come ritornerà Simon Kjaer dopo un’importante operazione.

Altro profilo per la difesa

Non è da escludere dunque che si intervenga sul mercato per acquistare anche un secondo profilo. Il Milan – come spesso è accaduto nelle ultime sessioni di calciomercato – guarderà all’estero, dove è decisamente più facile investire.

Il Decreto Crescita, infatti, permette ai club, come una qualsiasi azienda, di pagare meno tasse sugli stipendi. Anche per questo il Milan potrebbe decidere di acquistare un calciatore con uno contratto importante dall’Inghilterra.

Va monitorata con attenzione la situazione legata a Andreas Christensen. Il danese è un profilo che piace tanto ed è nel pieno della sua maturità, avendo solamente 25 anni. Il Chelsea non ha ancora trovato un accordo per il suo rinnovo e in estate può davvero essere un’opportunità importante. Attenzione, chiaramente, alla concorrenza soprattutto del Barcellona, che vuole cambiar volto in difesa.