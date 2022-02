Milan, il segnale di una società forte: arrivano le firme

Non solo Theo Hernandez, il Milan è pronto a blindare altri calciatori. Nuovi rinnovi per proseguire con il progetto, che vuole riportare il club rossonero in cima al mondo

Il Milan di Stefano Pioli, Frederic Massara e Paolo Maldini guarda al futuro. Il club rossonero – nonostante le difficoltà per i rinnovi di Franck Kessie e Alessio Romagnoli – guarda avanti con ottimismo e programma altri rinnovi.

Dopo quelli di Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia, come raccontato da tempo, toccherà a Theo Hernandez mettere nero su bianco. La fumata bianca è ormai attesa a breve, chissà magari già questa settimana. D’altronde l’accordo tra il terzino francese, che ha sempre giurato amore ai colori rossoneri, e la dirigenza è stato trovato da tempo.

L’ex Real, che attualmente percepisce uno stipendio da 1,4/1,5 milioni di euro netti a stagione, andrà così a percepire più del triplo. Il giusto riconoscimento ad un calciatore cresciuto esponenzialmente, sul quale hanno messo gli occhi i grandi club europei, dal Psg, passando per Manchester City e Chelsea ma per il Milan il calciatore è stato sempre ritenuto incedibile.

Manca dunque solo l’annuncio ufficiale, per un rinnovo mai messo in discussione. Perché chi ama il Milan – come sta dimostrando Theo Hernandez – un accordo, alla fine, lo si trova per il bene di tutti.

Non solo Theo Hernandez

Theo Hernandez sarà dunque il prossimo a mettere la firma sul contratto ma non sarà il solo. Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano per trovare altri accordi. Siamo ormai sul rettilineo finale anche per Ismael Bennacer e Rafael Leao, che come il terzino hanno contratti in scadenza il 30 giugno 2024, a circa 1,5 milioni di euro. Anche loro si apprestano a guadagnare circa il triplo.

Il Milan che blinda i suoi giovani dà un segnale forte a chi crede che la squadra rossonera sia solo di passaggio. Ma il Diavolo è pronto a rinnovare anche i contratti di chi merita di guadagnare di più per quanto dimostrato sul campo. Gabbia ne è un esempio ma ben presto toccherà anche a Kalulu adeguare il proprio stipendio alle proprie prestazione.

Si vocifera, infine, che anche Sandro Tonali presto firmerà il suo nuovo contratto. E’ vero che il suo accordo con i rossoneri è lungo