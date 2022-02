Milan fuori dalla corsa: si alza il prezzo, addio al difensore

Potrebbe sfumare uno degli obiettivi principali per l’estate. Si alza il prezzo e il Milan, con Paolo Maldini e Frederic Massara, è pronto a ritirarsi dalla corsa al difensore centrale

Il calciomercato del Milan di gennaio si è concluso senza alcun acquisto di spessore e senza il tanto atteso difensore centrale. Come è noto, alla fine al gruppo di Stefano Pioli si è unito il solo Marko Lazetic, che di fatto ha preso il posto di Pietro Pellegri, trasferitosi al Torino.

L’annunciato colpo che avrebbe dovuto prendere il posto di Simon Kjaer, che ha chiuso anticipatamente la stagione, non è arrivato. Il Milan ha provato ad acquistare Sven Botman ma il muro alzato dal Lille è risultato insormontabile.

Il club rossonero ha così deciso di rimandare l’acquisto di un titolare per la difesa a giugno: l’idea viva è quella di portare a Milano, proprio l’olandese. Si parla di una bozza d’accordo per una cifra vicina ai 27-30 milioni di euro, con i bonus.

Ma in estate i difensori a varcare i cancelli di Milanello potrebbero essere ben due, vista il possibile addio di Alessio Romagnoli. In inverno si è provato a prendere un giovane calciatore da aggiungere al reparto arretrato, da far crescere con calma. L’obiettivo – come è noto – è stato Malick Thiaw.

Le ultime su Thiaw

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno provato, concretamente, a prendere il centrale tedesco classe 2001. L’offerta da circa 6,5 milioni di euro, però, non è bastata a convincere lo Schalke 04 a cedere il proprio difensore. La valutazione era da dici milioni, ritenuta troppo alta dal Diavolo, che si è così ritirato dalla corsa.

Negli ultimi giorni, dopo la chiusura del calciomercato, si è parlato di un Milan intenzionato a provare l’acquisto di Malick Thiaw nella prossima, in estate. Dalla Germania arrivano notizie, che vanno da una direzione opposta: secondo la ‘Bild’, infatti, il prezzo del classe 2001 è destinato a crescere e a superare i 10 milioni di euro. Prezzo che difficilmente il Milan deciderà di mettere sul tavolo.