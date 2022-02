Murelli e le uscite a cena con Pioli: “Proviamo a parlare d’altro, ma…”

Il vice allenatore del Milan ha parlato ai canali ufficiali della società. Belle parole nei confronti del suo “capo”, ma soprattutto amico, Pioli

Da ormai due anni e mezzo, Pioli ed il suo vice Murelli sono al timone del Milan. Con i rossoneri stanno facendo grandi cose, come mai hanno fatto in carriera. I due collaborano da diverso tempo ormai ed il loro legame va oltre un campo da calcio.

Da quando Stefano Pioli è giunto al Milan, il club rossonero è tornato a brillare in Italia e sta tornando anche a far parlare di sé in ambito internazionale. Fondamentale è stato lo sprint nel post del primo lockdown, quando la squadra chiuse quella seconda parte di stagione 2019/2020 senza mai perdere. Nello scorso campionato poi è arrivata la qualificazione in Champions League che mancava da addirittura sette anni, troppi per una società come il Milan.

Pioli assieme al suo staff è stato capace di ridare linfa ad un ambiente ormai divenuto pessimista, con tutte le speranze di rinascita perse. Ha cambiato tutto Stefano, grazie ai suoi ideali di gioco ed una classe, un’eleganza fuori dal normale. Mai una parola fuori posto, mai una lamentela (anche quando ce n’era bisogno). Si è adattato perfettamente nel mondo milanista a tal punto che i tifosi sono arrivati a dedicargli l’ormai famoso coro “Pioli is on fire”. Ma questo cambiamento radicale, Pioli, non l’ha attuato da solo. Difficilmente ci sarebbe riuscito senza l’aiuto del suo braccio destro, Giacomo Murelli.

Leggi anche:

Murelli racconta l’amicizia con Pioli

Con una bella intervista rilasciata ai canali ufficiali della società AC Milan, Giacomo Murelli, vice allenatore rossonero, ha parlato del lungo rapporto con Pioli nato diverso tempo fa. Oggi i due sono colleghi oltre ad essere grandi amici. Il simpatico aneddoto: “”Ci conosciamo da quando abbiamo 14-15 anni. E’ da quasi vent’anni che collaboriamo insieme, spesso usciamo fuori a cena con le rispettive consorti, proviamo a parlare di altro ma spesso, quasi sempre, parliamo di calcio nel percorso dal ristorante a casa”.

Immaginiamo i due, a cena, che invece di parlare con le rispettive mogli iniziano a discutere su chi far giocare il giorno dopo, quali schemi attuare, con le donne che nel frattempo si stancano e vanno via. Tutto questo fa capire l’intesa che c’è fra i due, una forza importante che permette a questo Milan di proseguire il suo percorso di crescita.