Inter, non solo Lautaro: rischio squalifica per altri due!

Ansia in casa Inter dopo il derby perso contro il Milan sabato scorso. Ben tre elementi nerazzurri rischiano la stangata dal giudice.

L’Inter rischia di uscire decisamente ridimensionata dal derby di sabato scorso. Un match che era nelle mani dei nerazzurri, dominanti per tutto il primo tempo. Poi la reazione del Milan ha gelato i rivali cittadini, ribaltati dalla doppietta di Olivier Giroud.

Molto nervosismo in casa interista dopo il fischio finale del signor Guida. Sul prato di San Siro si è scatenato un parapiglia, dovuto soprattutto alla reazione di Lautaro Martinez nei confronti del rossonero Theo Hernandez, reo di aver zittito i tifosi nerazzurri al momento della sua uscita dal campo.

In queste ore si indaga su un presunto sputo di Lautaro a Theo durante il rientro negli spogliatoi di quest’ultimo. A prescindere dal gesto effettivo, l’argentino è a rischio squalifica per alcune parole di troppo che potrebbe aver pronunciato anche in direzione della quaterna arbitrale.

Ma non è il solo: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, anche altri due elementi dell’Inter sono sotto la lente di ingrandimento, per colpa di alcune reazioni avvenute proprio a fine derby.

Il concitato dopo partita ha fatto scattare litigi e battibecchi tra le due squadre. In particolare la panchina nerazzurra si è innervosita in maniera particolare, protestando con l’arbitro Marco Guida per alcune interpretazioni e prendendosela anche con i calciatori del Milan per la loro esultanza al fischio finale.

A rischio non solo Lautaro. Pare che anche il tecnico Simone Inzaghi possa essere fermato dal Giudice Sportivo, visto che l’allenatore capolista avrebbe protestato in maniera molto evidente e rumorosa nel finale del match. Nel calderone potrebbe finire anche Alessandro Bastoni, tra i più nervosi della panchina nerazzurra.

Oggi verranno pubblicate le decisioni e le sanzioni del Giudice; l’Inter rischia di uscire con le ossa rotte dal derby, con ben tre elementi a rischio squalifica. Tutto dipenderà dal referto del signor Guida e dei suoi assistenti, che ovviamente hanno valutato tutto ciò che è accaduto fino all’ingresso negli spogliatoi.

Fortunatamente il Milan non è nella stessa situazione. Oltre a Theo Hernandez, espulso giustamente sul campo per un fallo da tergo su Alexis Sanchez, nessun membro della squadra rischia ulteriori stop e sanzioni.