Milan, l’agente di Botman a San Siro! | Programmato l’incontro, i dettagli – FOTO

Secondo le ultime indiscrezioni, domani il Milan incontrerà l’agente del difensore per provare a strappare l’accordo per giugno…

Il calciomercato invernale del Milan non ha soddisfatto affatto i tifosi rossoneri. Ci si aspettava qualche colpo importante e di spessore, ma la dirigenza non ha mai nascosto che a gennaio non sarebbero stati fatti acquisti di un certo livello.

Eppure, i tifosi del Milan non hanno mai smesso di sperare in qualche colpo di scena, che poi di fatto non è arrivato. Il penultimo giorno di mercato è stata lanciata la notizia bomba del tentativo per Renato Sanches, ma ad oggi non si hanno chiare le dinamiche e la veridicità di tali voci di mercato.

Probabilmente, la delusione più grande ha riguardato il mancato acquisto del famigerato difensore centrale, colui che avrebbe dovuto prendere il posto di Simon Kjaer. Si sa, il danese starà ai box sino a fine stagione, e Maldini e Massara avevano pronosticato l’acquisto di un centrale come l’unico possibile per gennaio.

La dirigenza del Diavolo ha lavorato sodo per trovare il profilo più adatto. Diversi nomi sono stati accostati nel mese di gennaio al Milan, forse troppi. Ma quello sicuramente più gradito è stato Sven Botman. Il difensore del Lille ha rappresentato la prima scelta di Maldini e Massara per parecchio tempo.

Un calciatore per cui sarebbe valsa la pena fare un sacrifico economico. Alla fine, però, l’olandese è rimasto in Francia, e non per una questione economica: semplicemente il Lille non ha voluto mettere sul mercato uno dei suoi migliori giocatori. La situazione è rimasta però in sospeso. Botman rimane l’obiettivo numero uno del Milan per giugno. Qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime ore.

Botman, l’accordo già domani?

Maldini e Massara non hanno la minima intenzione di mollare la pista conducente a Sven Botman. E secondo parecchie voci, il giocatore gradirebbe assolutamente l’approdo in rossonero. A gennaio, il Newcastle ha fatto svariati tentativi per lui, mettendo sul piatto parecchi milioni, circa 40.

Il giocatore avrebbe rifiutato le avances delle inglesi, forte della volontà di un trasferimento più prestigioso (il Newcastle versa nella zona retrocessione della Premier League). Queste sono solo voci, dato che giorni fa lo stesso Botman si è detto onorato dell’interesse mostrato sia dal Milan che dal Newcastle.

Ad ogni modo, le trattative tra i rossoneri e il Lille per il difensore sono state soltanto rimandate per giugno. Ma l’accordo potrebbe arrivare ben prima. Già, e non è un caso che domani avverrà un incontro tra l’entourage di Botman e la dirigenza del Milan. La notizia è stata raccolta dalla nostra redazione. Avrà luogo un pranzo tra le parti.

Addirittura, gli agenti di Sven sono già a Milano, presenti a San Siro a guardare Milan-Lazio di Coppa Italia. E di questo abbiamo una prova diretta. Uno dei manager dell’olandese ha postato una storia Instagram sul proprio profilo mostrando le immagini direttamente dal Meazza. Si tratta di Nikkie Bruinenberg.