Milan-Lazio, ammonito Tonali: salterà l’eventuale semifinale d’andata

Il centrocampista è stato ammonito durante la gara di Coppa Italia Milan-Lazio. Era diffidato, quindi salterà l’andata dell’eventuale semifinale

Il Milan è attualmente impegnato a San Siro nel match contro la Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri conducono il risultato per 3-0 grazie al bel gol di Rafael Leao al 24’ e alla doppietta di Giroud. Ma prima del vantaggio rossonero è arrivata una significativa ammonizione per un calciatore.

Si tratta di Sandro Tonali che ha ricevuto il giallo da Sozza al 22’ per un evidente trattenuta. Il centrocampista rossonero era però diffidato in Coppa Italia e salterà quindi l’eventuale semifinale. Difatti, se il Milan dovesse vincere stasera contro la Lazio incontrerebbe ancora una volta l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri hanno battuto ieri sera la Roma per 2-0 ai quarti, giocati sempre a San Siro.

Le semifinali di Coppa Italia, al contrario di ottavi e quarti, si svolgono in gara doppia, e quindi prevedono andata e ritorno. Ciò significa che nell’eventuale derby delle semifinali, Sandro Tonali salterebbe la gara d’andata. La sua assenza potrebbe significare tanto per la formazione rossonera, ovviamente in negativo.

Il classe 2000 ha ormai occupato una posizione di centralità nella rosa, e ogni sua prestazione è preziosa a tutta la squadra. In caso di semifinale, è probabile che Stefano Pioli opti per schierare Ismael Bennacer al fianco di Kessie. L’algerino ha giocato un’ottima gara nel derby di sabato scorso. Intanto, però, bisogna aspettare la fine Milan-Lazio per decretare chi accederà al prossimo turno del torneo nazionale.