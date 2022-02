Milan-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia: gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di San Siro e risultato in tempo reale

Dopo l’exploit di sabato scorso nel Derby contro l’Inter in campionato, il Milan di Stefano Pioli torna in campo ancora al Giuseppe Meazza per la partita di Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ieri, sullo stesso campo, è scesa in campo proprio l’Inter, che potrebbe essere la rivale dei rossoneri nelle semifinali (andata e ritorno) del torneo. Prima però è necessario battere i capitolini e non sarà per nulla semplice.

Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Il match inizierà alle ore 21:00. Qui la diretta testuale della partita di San Siro.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

All. Pioli

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Anderson, Immobile, Zaccagni

All. Sarri

Milan in Coppa Italia: l’obiettivo è vincere

Stefano Pioli alla vigilia di Milan–Lazio non ha parlato in conferenza stampa ma ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. L’allenatore dei rossoneri è stato molto chiaro: scenderà in campo la miglior formazione perché l’obiettivo è arrivare fino in fondo alla competizione. Del Derby di sabato è rimasta la soddisfazione per aver ottenuto un risultato importante contro un avversario molto forte ma adesso bisogna metterlo da parte e pensare al resto della stagione. I rossoneri vogliono regalarsi altri due Derby in Coppa Italia in semifinale: per farlo bisogna vincere contro la Lazio, che viene dalla bella vittoria ottenuta a Firenze sabato scorso.

Maurizio Sarri è stato un po’ critico alla vigilia e ha definito la Coppa Italia “Un torno antisportivo” perché “Favorisce alcune squadre per i diritti tv“. Tante polemiche per un allenatore che però vuole comunque portare a casa un trofeo e quindi spingerà per vincere e giocarsi la semifinale della competizione contro l’Inter di Simone Inzaghi, l’ex allenatore proprio della sua Lazio. Attenzione a Immobile, sempre con il dente avvelenato contro i rossoneri.