Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Tomori ancora dalla panchina

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio. Pioli sfida la sua ex squadra per l’accesso alla semifinale contro l’Inter.

Tutto pronto per Milan-Lazio, gara valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/22. Fischio d’inizio a San Siro alle ore 21:00. Dopo aver eliminato il Genoa agli ottavi, ora i rossoneri tocca la squadra di Maurizio Sarri.

Milan che ha già battuto quest’anno i biancocelesti alla terza giornata di campionato, ma oggi sarà tutta un’altra gara, contro un avversario decisamente più rodato rispetto a settembre. Nonostante l’importante gara di domenica contro la Samp, Stefano Pioli non ha alcuna intenzione di sottovalutare l’impegno di coppa e schiera la formazione migliore possibile, nella quale ovviamente non figura l’assente Zlatan Ibrahimovic.

Confermate le indicazioni della viglia, con Kalulu ancora titolare accanto a Romagnoli e con Messias insieme a Diaz e Leao sulla trequarti. Davanti Olivier Giroud. Nella Lazio fuori Luis Alberto e al suo posto spazio al croato Toma Basic. In cabina Sarri sceglie Cataldi e fa riposare Lucas Leiva.

L’Inter, vittoriosa ieri sera contro la Roma sarà l’avversaria in semifinale per chi tra le due squadre riuscirà stasera a passare il turno. Sarà il 21simo confronto tra rossoneri e capitolini in Coppa Italia, gli ultimi quattro sono stati tutti in semifinale. Il Diavolo ha perso soltanto due delle 17 casalinghe in Coppa Italia, entrambe contro la Lazio.

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Anderson, Immobile, Zaccagni