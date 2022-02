Milan, Pioli: “Bene tutti, dobbiamo continuare così. Doppio derby sfida stimolante”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli ai microfoni di Mediaset dopo la straripante vittoria in Coppa Italia contro la Lazio per 4-0

Grandissima prestazione da parte del Milan. Un match che sulla carta non era affatto facile ma che i ragazzi hanno messo sui binari giusti già nel primo tempo, chiudendo di fatto il match sul risultato di 3-0. Poi nella ripresa è arrivata la ciliegina sulla torta.

Nella prima frazione di gioco a segno Leao, che poi regala spettacolo con un assist a Giroud. Lo stesso francese si ripete dopo la performance contro l’Inter e sigla un’altra doppietta, questa volta servito da Theo Hernandez.

Kessie ha chiuso i conti nel finale del secondo tempo. Adesso i rossoneri troveranno l’Inter in semifinale. Ancora una sfida, anzi doppia sfida dato che ci sarà andata e ritorno, con la squadra di Inzaghi. Purtroppo nel primo round non ci sarà Sandro Tonali, che questa sera è stato ammonito ed essendo diffidato salterà la prima sfida.

Pioli inevitabilmente soddisfatto a fine gara

Queste le parole del mister nel post partita: “Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquistare ancora più energia e convinzione. Come ha detto Leao abbiamo meritato questo risultato, abbiamo tenuta alta la concentrazione in tutti i novanta minuti. Giroud ha avuto problemi all’inizio, ora sta molto meglio fisicamente e mentalmente. Centravanti forte, ma oggi è andata bene tutta la squadra. Siamo stati pericolosi e dobbiamo continuare così. Il derby di Coppa sarà una partita particolare da preparare ma molto stimolante. Entrambe vorranno vincere, daremo il massimo contro avversari molto forti”.

Su Ibra e sul nuovo confronto con l’Inter: “Ora dobbiamo concentrarci sulla Sampdoria per far sì che questa settimana sia perfetta. Manca ancora questa partita molto importante. Dobbiamo pensare a noi stessi, vogliamo migliorare i punti fatti l’anno scorso. Quello che fanno le altre squadre non possiamo determinarlo noi, possiamo solo lavorare sulla nostra squadra. Quando tornerà Ibra sarà più difficile scegliere ma avrò più opzioni durante la partita. E’ molto importante con i 5 cambi poter cambiare le partite. Zlatan vive questo momento con sofferenza perché ci guarda da fuori, ma è sempre positivo, energico e carismatico e così aiuta i compagni. Spero possa tornare presto, abbiamo bisogno di lui. Lo spirito di questo gruppo fa la differenza. Se gli interisti sono felici di rincontrarci? I nostri tifosi ci spingono sempre con grande entusiasmo e questo è fantastico. Quello che fanno gli altri non ci importa“.

In conferenza stampa, successivamente, Pioli ha aggiunto un particolare importante su Tonali: “Ho deciso di togliere Sandro a fine primo tempo solo per evitare una possibile seconda ammonizione, aveva già avuto un cartellino giallo. Una ipotetica espulsione sarebbe stata l’unica cosa che avrebbe potuto riaprire la gara”.