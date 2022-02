Milan-Lazio 4-0, le pagelle: Leao devastante, Giroud rapace d’area. Brilla Brahim Diaz

Milan-Lazio4-0 , le pagelle: ancora una doppietta per Giroud, Leao è imprendibile. Brahim Diaz in crescita, che assist di Romagnoli

Quarto di finale importantissimo per il Milan, che cambia formazione rispetto al derby e approccia alla grande il match. Il primo tempo finisce addirittura 3-0 per i rossoneri, che aprono le danze con Rafa Leao. Il portoghese, lanciato a rete da uno splendido assist di Romagnoli, infila Reina con un bel rasoterra mancino. Ancora più bello l’assist di Leao per il gol di Giroud, che deve solo spingere la palla in porta dopo le chicane del numero 17. Il terzo gol arriva sul finale di primo tempo, con Theo che trova ancora Giroud, che ancora una volta si fa trovare al post giusto in area firmando la sua doppietta.

Secondo tempo di totale controllo per il Milan, sfruttato da Pioli per far rifiatare chi ha speso tanto e per far sondare il terreno a Tomori e Rebic, a ritorno dagli infortuni. Kessie al 79′ chiude definitivamente la partita, siglando il 4-0 sugli sviluppi di palla inattiva.

Milan-Lazio, le pagelle

Maignan 6,5: Mai impegnato il portiere francese, che si iscrive al match giusto con un paio di uscite alte.

Calabria 6: Un po’ in incognito il primo tempo del numero 2, che rimane più basso e lascia la corsia al compagno di reparto (Tomori 76′ sv).

Kalulu 6,5: Duro e puntuale nelle chiusure, continua l’ascesa – di personalità – del giovane centrale francese.

Romagnoli 7: Non solo attento e concentrato a guidare la difesa, ma anche elegante con i piedi. Con un filtrante rasoterra di 50 metri mette meravigliosamente in porta Leao per l’1-0.

Theo Hernandez 6,5: Ottima partita la sua, piena di spunti e buoni interventi, impreziosita dall’assist del 3-0.

Tonali 6,5: Solita aggressività abbinata alla qualità. Si regala anche un’insolita falcata palla al piede da centometrista scaldando il pubblico, a dimostrazione dello stato di grazia (Bennacer 45′ 6: ).

Kessie 6,5: Sta ritrovando la condizione, anche se stasera si occupa più della fase di ripiegamento. Trova anche il gol che chiude il match su sviluppi di una palla inattiva.

Messias 6,5: Ispirato e in serata, sono tante giocate di qualità, serpentine, dribbling e cross per i compagni (Saelemaekers 60′ 6).

Brahim Diaz 7: Attivissimo sulla trequarti, sembra aver ritrovato quella dinamicità che aveva contraddistinto i primi mesi della stagione. Dà il via sia all’azione del 2-0 che a quella del 3-0 attaccando con cattiveria la porta palla al piede.

Leao 7,5: Oltre alle solite magie palla al piede, mette il timbro alla partita dimostrando la sua crescita dal punto di vista realizzato. Bello e concreto serve uno splendido assist, si spende anche in diverse corse all’indietro (Maldini 76′ sv).

Giroud 7: Tocca due palloni nel primo tempo e segna due gol. Ancora una volta il centravanti è nel posto giusto al momento giusto (Rebic 60′ sv).