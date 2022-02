Pellegatti esalta il primo acquisto: “Cuore, carattere e personalità”

Il primo rinforzo di Stefano Pioli esaltato da Carlo Pellegatti. Il noto giornalista parla così sul proprio canale YouTube. Ecco le sue dichiarazioni

Stefano Pioli al termine della stagione accoglierà nuovi calciatori nella sua rosa. Il Milan – come è noto – si muoverà con forza sul mercato per acquistare, almeno, un forte difensore centrale e un centrocampista. Tutto lascia pensare che il rinforzo in difesa possa essere Sven Botman del Lille.

Gli ottimi rapporti tra i due club possono favorire l’affare, così come l’approdo in Italia anche di Renato Sanches. Un doppio colpo importante dal quale il Milan ripartirà per rafforzare una rosa che rischia di perdere Franck Kessie e Alessio Romagnoli ma ci sarà spazio anche per altri innesti. E’ possibile che arrivi un nuovo attaccante per completare il pacchetto offensivo, così come un altro giovane difensore.

Il Milan programma il futuro con largo anticipo e come ha dimostrato il mercato di gennaio, difficilmente decide di improvvisare.

Il club rossonero, come è noto, ha messo a segno già il primo colpo per la prossima estate. A distanza di un anno dalle sue visite mediche, sbarcherà a Milano Adli. Il centrocampista francese classe 2000 è rimasto in prestito al Bordeaux e dalla prossima stagione sarà un rinforzo per Stefano Pioli.

Un grandissimo acquisto a cifre davvero basse (sugli 8-10 milioni di euro). Un acquisto che trova la piena approvazione di Carlo Pellegatti che lo ha esaltato nel corso di un suo intervento sul proprio canale YouTube: “Parlo di lui perché ho buone notizie – esordisce il noto giornalista -. E’ una notizia gratificante, promettente e prospettica… Adli gioca in una squadra che sta andando male ma lui è diventato capitano, il simbolo… è il giocatore che lotta per questa maglia, un giocatore simbolo e carismatico e trascinante, che sta dando tutto. E’ stato fatto capitano, è già del Milan e non potrebbe non avere stimoli ma è lì a lottare per il Bordeaux.

Carattere e personalità al servizio del Milan – “Questo è importante perché significa che il Milan prende un eccellente giocatore, vediamo se diventerà un campione. Stiamo con i piedi per terra ma prende sicuramente un campione di testa e di cuore. Volevo trasmettervi queste sensazioni positive su Adli. Il Milan prende un grande giocatore, che darà tutto per i colori rossoneri. E’ un grande professionista, un grande uomo, oltre che un grande e intelligente giocatore”.