Milan-Lazio, probabili formazioni: da Kessie a Rebic, Pioli a caccia di risposte

Servono nuove risposte da alcuni calciatori per un Milan, che vuole tornare a vincere senza più fermarsi. Il punto e le ultime sulla formazione

La vittoria nel derby, come è giusto che sia, è ancora vivo nei ricordi dei tifosi del Milan ma anche dei calciatori ma stasera c’è da affrontare la Lazio, per conquistare l’accesso in semifinale di Coppa Italia. L’obiettivo è andare avanti, regalarsi una doppia sfida con l’Inter, da vincere per volare in finale di un trofeo che manca ormai da troppo tempo.

Stefano Pioli è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori, riducendo al minimo il turnover. Il tecnico rossonero è alla ricerca di tante conferme dopo il successo prestigioso contro i nerazzurri.

Servono nuove risposte da una rosa che ha ritrovato tutti i suoi uomini, a parte Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. Ci sarà spazio e tempo, dunque, per rivedere in campo sia Fikayo Tomori che Ante Rebic. I due calciatori – come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri – si sono allenati regolarmente in gruppo e sono pronti a mettere minuti nelle gambe, in vista delle partite di Serie A, che il Milan non potrà sbagliare.

Serve che tutti siano sul pezzo, per centrare l’obiettivo; serve che Kessie giochi al massimo, non pensando al futuro, che molto probabilmente sarà lontano dal Milan. Stasera tornerà a fare il mediano, sperando che sia stato un problema di ruolo la prestazione negativa di sabato sera.

Pioli cercherà conferme anche dal reparto difensivo, con Kalulu e Romagnoli che devono dimostrare ancora una volta di essere affidabili contro un attaccante forte e astuto come Ciro Immobile.

Leggi anche:

Brahim, prenditi il Milan

Servono soprattutto risposte sulla trequarti, dove sia Saelemaekers che Messias devono fare uno scatto in avanti importante per essere più decisivi in questo Milan. Serve, che Brahim Diaz non si fermi, mostrandoci che il derby non è stata solo una parentesi e che può riprendersi definitivamente la squadra sulle spalle, come fatto ad inizio stagione.

Sul fatto che Rafael Leao e Olivier Giroud possano essere ancora protagonisti, invece, non abbiamo alcun dubbio ma serve che qualcuno li faccia rifiatare. Ecco, come detto sopra, Rebic inizierà a mettere minuti importanti nelle gambe per permettere a Pioli di gestire al meglio le energie dei propri attaccanti, in attesa del ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Sarà utile in questo senso anche Marko Lazetic. Sarebbe importante che oggi la partita permettesse al giovane centravanti di mettere minuti nelle gambe per capire di che pasta è fatto.

Milan: Maignan; Florenzi (Calabria); Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao (Saelemaekers); Giroud