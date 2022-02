Botman al Milan, principio di accordo | I dettagli dell’offerta!

Sven Botman sempre più vicino a diventare un futuro calciatore del Milan. Sembra che i rossoneri siano arrivati ad un accordo.

Giornata molto importante quella odierna per il Milan e per i piani futuri di mercato. I rossoneri a sorpresa hanno ospitato nella sede ufficiale del club gli agenti di uno degli obiettivi dichiarati per il prossimo anno.

L’intero entourage del difensore olandese Sven Botman si è recato a Casa Milan, invitato dalla dirigenza rossonera per dialogare riguardo ad un possibile futuro in Italia del forte calciatore classe 2000. Un incontro esplorativo che però non ha impedito al Milan di fare i primi passi in avanti su questo ormai noto obiettivo.

Come riferito dal cronista Nicolò Schira tramite tweet, il Milan avrebbe formulato l’offerta contrattuale per convincere Botman ed i suoi agenti a scegliere un futuro in rossonero. Sul piatto un contratto quinquennale, a partire dal prossimo giugno, da 2,5 milioni netti a stagione.

Agreement in principle between #ACMilan and Sven #Botman for a 5-years contract (€2,5M/year). The dutch centre-back is the main target for #ACMilan, which are already working to reach an agreement with #Lille for the summer. #transfers #LOSC https://t.co/FsBFx9tEjz — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 10, 2022

Inoltre si parla già di un principio di accordo tra le parti. L’offerta del Milan verrebbe vista in maniera positiva dall’entourage, consapevole che Botman è molto attratto all’ipotesi di sbarcare in rossonero al termine di questa stagione.

Milan, ora va convinto il Lille

Ottime notizie dunque sul fronte difensore. Il Milan ha preferito non agire sul mercato di riparazione, vista la poca disponibilità di investimento e le scarse occasioni presentatesi a gennaio. Ma è già molto attivo per la sessione estiva 2022, quando ci si attenderà colpi di maggiori rilevanza e livello.

La prima parte dell’affare Botman sembra fatta. L’offerta del Milan al giocatore olandese sembra convincente, almeno dai primi rumors successivi all’incontro diretto di oggi a Casa Milan.

Ora arriva il difficile. Ovvero provare a convincere il Lille con una proposta adeguata per il cartellino di Botman, senza però svenarsi letteralmente. Il club francese valuta il proprio centrale tra i 35 ed i 40 milioni di euro, mentre il Milan proverà ad abbassare le richieste puntando sul principio di accordo con gli agenti.

La trattativa è comunque ben indirizzata. Complicazioni potrebbero giungere dalla concorrenza estera, ma visti gli ottimi rapporti tra Milan e Lille, i rossoneri dovrebbero avere già una corsia preferenziale per Botman.