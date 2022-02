Milan, colpaccio in attacco ancora possibile | Corsa a 4!

Il Milan è seriamente alla caccia di una punta. L’obiettivo sudamericano è ancora un nome valido, secondo la stampa inglese.

Tra le migliorie che il Milan intende effettuare alla propria rosa per la prossima stagione è sicuramente anche coinvolto il reparto d’attacco. Per una questione soprattutto anagrafica, legata alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic.

Il contratto di Ibra scadrà a giugno prossimo, quando l’attaccante sarà vicino a compiere 41 anni di età. La sua permanenza dipenderà da come si sentirà fisicamente ed atleticamente lo svedese stesso, ma di certo il Milan non potrà puntare ancora ciecamente su un calciatore forte ma ormai vittima di tanti stop muscolari.

La ricerca di un nuovo centravanti di spessore, che possa magari affiancare Olivier Giroud, è iniziata. Diversi i nomi sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara, tra cui quello di un calciatore sudamericano che fa gola a molte società internazionali.

Leggi anche:

Tutti pazzi per l’erede di Cavani: i club interessati

Il Milan da tempo si è messo sulle tracce di un calciatore uruguayano che, a detta di molti, sarà un futuro crack di calciomercato. Si tratta di Darwin Nunez, bomber classe ’99 che gioca nel Benfica dopo l’ottima e proficua esperienza spagnola all’Almeria.

Nunez è stato osservato da vicino dai talent-scout rossoneri tempo addietro, in particolare durante la vittoria in Champions League del suo Benfica sul Barcellona. Nel 3-0 finale Nunez è riuscito ad imporre il suo timbro per ben due volte, mostrando qualità e senso del gol come pochi altri in circolazione.

Secondo quanto scrive il tabloid inglese Daily Mirror, il Milan sarebbe ancora in piena corsa per Nunez. Nonostante le altissime pretese del Benfica per il suo cartellino (circa 50 milioni di euro) i rossoneri avrebbero ancora una certa corsia preferenziale per arrivare al giovane attaccante. Ma sono in buona compagnia.

Dall’Inghilterra scrivono di una corsa a quattro per arrivare al giocatore 22enne. Oltre al Milan, anche gli inglesi del Manchester United e due big tedesche come Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Tutti pazzi per Nunez, considerato dall’opinione pubblica l’erede direto di Edinson Cavani per caratteristiche tecniche e ovviamente la provenienza geografica.

Nunez al Milan sarebbe il settimo uruguagio ad indossare la maglia rossonera nella storia del club. Dopo due leggende come Ghiggia e Schiaffino, gli investimenti dalla Celeste negli ultimi anni non sono andati benissimo. Basti ricordare le meteore Cardacio e Viudez o il terzino Laxalt.