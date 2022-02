Milan, Lang costa troppo: Maldini cambia obiettivo, contatti in corso

Arriva l’indiscrezione dell’esperto di calciomercato: il Milan starebbe seriamente puntando questo talento di origine belga.

Il mercato estivo non è così lontano come sembra. Anche se mancano ufficialmente più di quattro mesi all’avvio della prossima sessione di trattative, in casa Milan i dirigenti si stanno già muovendo con largo anticipo, denotando una programmazione specifica e precisa.

Già oggi si sono registrati passi in avanti fondamentali per il futuro della squadra di Stefano Pioli. Incontri in sede sia con l’agente di Theo Hernandez, che verrà blindato con il rinnovo tra poche ore, sia con i rappresentanti di Sven Botman. Quest’ultimo potrebbe essere il difensore tanto ricercato e richiesto per la prossima stagione.

Priorità a rinnovi ed al difensore centrale. Ma il Milan si starebbe muovendo in questi giorni anche sul fronte offensivo. C’è infatti voglia di anticipare i tempi per un nuovo innesto in attacco, in particolare per un fantasista che possa accompagnare e rendere più efficace la manovra rossonera.

Leggi anche:

Laudisa rivela: “Milan in pole per l’Ibra del Belgio”

Oggi è arrivata un’importante indiscrezione di mercato, svelata da uno dei giornalisti italiani maggiormente informati su certi fatti. Ovvero Carlo Laudisa, nota firma della Gazzetta dello Sport. Quest’ultimo è intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti per le ultime novità sul Milan.

Laudisa ha parlato di movimenti concreti da parte della dirigenza milanista sul fronte attacco: “Al Milan piaceva molto Noa Lang del Club Bruges, un fantasista seguito dai talent scout. Ma la valutazione da 40 milioni di euro e la concorrenza del Liverpool sembrano aver allontanato la corte di Maldini nei suoi confronti”.

Lang dunque troppo caro e difficile da raggiungere, ma il Milan punta un suo compagno di squadra: “Mi risulta che il Milan sia fortemente interessato ad un altro talento del Bruges, ovvero Charles De Ketelaere. In molti lo paragonano a Ibrahimovic in Belgio, per la stazza e la qualità tecnica. A gennaio anche lui valeva 40 milioni, ma in estate può partire e fare il grande salto, diventando un obiettivo abbordabile. Il Milan sta già parlando con i suoi agenti“.

Virata decisa di Maldini e Massara dunque su De Ketelaere, mezza punta belga già nel giro della Nazionale maggiore. Un profilo che piace da tempo e sul quale i rossoneri stanno lavorando concretamente. Il classe 2001 potrebbe diventare un obiettivo serio per l’estate, ma anche qui non manca la concorrenza internazionale.