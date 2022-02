Milan, l’agente è in viaggio: domani la firma

Secondo le ultime indiscrezioni, l’agente del rossonero atterrerà in giornata a Milano. Domani la firma tanto attesa del rinnovo

Un Milan strepitoso sta viaggiando alla velocità della luce. Prima la vittoria nel derby, poi la goleada alla Lazio in Coppa Italia. Entusiasmo, energia e tanta qualità! Questa squadra sta continuando a far sognare i suoi tifosi. Il merito è dell’ambiente, del magico connubio d’intenti tra società, allenatore e giocatori.

Il Milan quest’anno ha tutta l’intenzione di migliorare i risultati della passata stagione, e può certamente vantare una maturità superiore. I giocatori rossoneri lavorano, si sacrificano per la squadra, amano questi colori. Una devozione alla maglia che si traduce anche nella voglia di rimanere a lungo in questo glorioso club.

I talenti più limpidi ed evidenti della squadra sono pronti a prolungare nel breve i loro contratti, nonostante questi non siano vicini alla scadenza. Una strategia portata avanti dalla dirigenza che ha tutta l’intenzione di blindare, e allo stesso modo far sentire indispensabili, i suoi top player.

Nell’ultimo periodo si è tanto parlato dei rinnovi di contratto di giocatori importanti quali Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Tre rossoneri cruciali della rosa, ed essenziali al gioco di Stefano Pioli. Il prolungamento di uno di questi verrà ufficializzato domani.

Leggi anche:

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’agente di Theo Hernandez, JM Quilon è attualmente in volo per Milano. Il manager spagnolo è partito da Madrid e nelle prossime ore atterrerà in Italia. Domani è invece attesa la firma e l’annuncio ufficiale del rinnovo di Theo Hernandez.

Non ci sono mai stati dubbi sulla vicenda. Il terzino francese avrebbe rifiutato le offerte del Paris Saint Germain con la sola intenzione di rimanere al Milan. Come vi abbiamo raccontato oggi, in Spagna affermano che l’annuncio del rinnovo di Theo verrà fatto in grande stile dal Diavolo. Si vocifera di un evento particolare, volto a trarre tutto l’entusiasmo possibile dall’ambiente Milan.

Per quanto riguarda i dettagli del nuovo contratto non si hanno più dubbi. Theo firmerà il rinnovo fino al 2026 e il club gli assicurerà un ingaggio triplicato rispetto a quello percepito attualmente: 4,5 milioni di euro più eventuali bonus legati ad obiettivi personali e di squadra. La storia tra il treno della fascia Hernandez e il Milan è destinata a proseguire sullo stesso binario.

E chissà che il francese non scelga di diventare negli anni una bandiera di questo club, un pò come fatto dal suo idolo più grande, Paolo Maldini.

#TheoHernandez’s agent (JM Quilon) is flying from Madrid to Milano. Tomorrow there will be the signing and the official contract extension of Theo with #ACMilan until 2026. No surprise here and Confirmed! #transfers https://t.co/FXXTP2pyYM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 10, 2022