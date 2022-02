Milan-Sampdoria, Giovinco subito in campo? La decisione di Giampaolo

Il fantasista si è allenato con i compagni ed è pronto per riesordire in serie A dopo oltre sette anni.

Ci sono novità sul prossimo avversario del Milan in campionato, ovvero la Sampdoria. Il grave infortunio occorso a Manolo Gabbiadini ha costretto il club blucerchiato a fiondarsi sul mercato degli svincolati per garantire immediatamente a Giampaolo un sostituto all’altezza.

La diagnosi per l’attaccante è stata impietosa: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nel giro di pochi giorni la Sampdoria ha ufficializzato un colpo importante, riportando in Serie A l’ex Juve Sebastian Giovinco. Il classe ’87 ha avuto una parentesi di 4 anni al Toronto, per poi trasferirsi in Arabia Saudita all’Al-Hilal. La scorsa estate il fantasista ha poi risolto consensualmente il contratto ed è rimasto svincolato fino a pochi giorni fa.

In breve tempo Giovinco è sbarcato a Genova, ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo lega alla Samp fino al termine della stagione. Ieri il calciatore ha svolto il primo allenamento e la sensazione è che sia in perfette condizioni fisiche nonostante l’inattività degli ultimi mesi.

Domenica alle 12:30 c’è la trasferta a San Siro contro il Milan. Come riportato da La Repubblica, l’idea della Sampdoria sarebbe quella di far partire Giovinco dalla panchina contro i rossoneri. Questo almeno per quanto riguarda l’inizio della partita, con la possibilità di concedergli qualche minuto del finale.

Molto ovviamente dipenderà dallo sviluppo della partita. La soluzione adottata da Giampaolo potrebbe infatti essere l’utilizzo di una sola punta dal primo minuto, ovvero Caputo, sostenuto da Sensi e Candreva.