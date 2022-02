Calciomercato Milan, doppio assalto alla stella rossonera | Scelta fatta!

Emergono retroscena di mercato riguardanti uno dei migliori giocatori della squadra di Pioli.

Il Milan ha senza dubbio un progetto sportivo molto interessante e il ritorno in Champions League della passata stagione è stato un primo passo importante. Adesso il Diavolo è secondo nella classifica della Serie A e spera di riuscire a giocarsi lo Scudetto fino alla fine, magari vincendolo.

Ci sono calciatori di ottimo livello nell’organico rossonero, qualcuno che sembra veramente destinato a diventare un top player. Paolo Maldini e Frederic Massara, con il supporto del capo-scout Geoffrey Moncada, hanno fatto delle ottime scelte in sede di calciomercato in questi anni.

Non è stato tutto perfetto, ovviamente, ma è stata costruita una squadra che sotto la guida di Stefano Pioli è ai piani alti del campionato riuscendo a praticare un calcio di livello europeo. Il potenziale è grande e con alcune aggiunte nella prossima estate il Milan è destinato a consolidarsi ulteriormente.

Theo Hernandez, non solo Barcellona: altre due squadre lo volevano

Tra le stelle del Milan c’è indubbiamente Theo Hernandez, che nelle scorse ore ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2026. Un’operazione importante per il club, che dà nuovamente dimostrazione della validità del proprio progetto. La firma dell’ex Real Madrid è un segnale notevole e presto sarà seguito da altre firme, quelle di Ismael Bennacer e Rafael Leao.

È circolata un’indiscrezione secondo la quale il Barcellona fosse particolarmente interessato all’ingaggio di Theo Hernandez. Il numero 19 rossonero era ritenuto un’ideale sostituto di Jordi Alba, che va verso i 33 anni, ma i costi troppo onerosi dell’eventuale affare avrebbero fatto desistere la società catalana.

Oltre al Barcellona, anche altre squadre importanti hanno pensato al terzino del Milan. Il giornalista sportivo Nicolò Schira spiega che il Paris Saint Germain già nella scorsa finestra estiva del calciomercato aveva provato l’assalto ed era pronto a offrire 50 milioni di euro. Anche il Manchester City si è mosso, a novembre, per convincere il calciatore in vista della prossima stagione.

Tuttavia, Theo Hernandez ha deciso di rimanere in rossonero e il Milan stesso non ha affatto pensato a una sua cessione. Solo un’offerta shock avrebbe potuto far vacillare Maldini e Massara, che invece sono ben felici di aver firmato il rinnovo con il giocatore e se lo vogliono tenere stretto a lungo.