Milan, il giornalista è sicuro | “Arriveranno entrambi!”

Il Milan del prossimo futuro comincia a costruirsi. Sven Botman e Renato Sanches potrebbero rappresentare i colpi ad effetto dell’estate

La dirigenza rossonera è sempre al lavoro per garantire un futuro roseo al Milan. Per farlo ci sarà bisogno sicuramente di importanti investimenti per l’estate, data soprattutto la possibile partenza di Kessie e Romagnoli. Sono proprio il centrocampo e la difesa i reparti che vanno principalmente rinforzati.

Ovviamente uno sguardo importante sarà dato anche all’attacco, visto che ancora non si conosce il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Rinnoverà per un’altra stagione, cambierà aria o dirà basta al calcio giocato? Conoscendolo, l’ultima opzione sembra alquanto improbabile. Fatto sta che anche nel reparto offensivo va aggiunto qualcosa, in termini di giovinezza e sostanza. Olivier Giroud sta facendo bene, eliminando la “maledizione” del numero 9, ma considerata la sua età non ci si può affidare solamente a lui.

Non dimentichiamoci nemmeno che da luglio la rosa avrà sicuramente un componente in più. Parliamo di Yacine Adli, altro centrocampista acquistato nella scorsa estate dai rossoneri ma lasciato per un altro anno in prestito al Bordeaux. Tanti gli aspetti da tenere in considerazione, per una sessione di calciomercato che si preannuncia spumeggiante. In entrata si fanno sempre più forti i nomi di Sven Botman e Renato Sanches. Anche dai social giungono indizi importanti.

Botman e Sanches: sarebbe un doppio colpo stratosferico

Sui due ragazzi è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini, intervistato da calciomercato.it: “Penso proprio che il Milan in estate punti dritto sia su Botman che su renato Sanches. Quest’ultimo vuole a tutti i costi vestire rossonero, per cui credo ci siano tutti i presupposti affinché la società chiuda per entrambi“.

🎙️@carlitospass alla CMIT TV: “In estate sia su #Botman che su Renato #Sanches io credo che i rossoneri andranno dritti. Il portoghese vuole il #Milan, credo che tutti e due arriveranno a Milano in estate” — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 11, 2022

Sarebbe un doppio colpo clamoroso. Il Milan alzerebbe di gran lunga il tasso qualitativo della squadra con due acquisti di qualità e sostanza. Per Botman si sono fatti già passi in avanti. Ieri i suoi agenti erano a Casa Milan per iniziare a parlare di un eventuale accordo economico col giocatore. Ci sono tutti i presupposti affinché l’operazione possa procedere senza intoppi, con la speranza di trovare presto anche l’intesa col Lille. Stessa situazione per Sanches, che vuole diventare un giocatore del Milan. Sarebbe un sogno vederli entrambi rossoneri a partire dalla prossima stagione. Potremmo dire con certezza che il Milan può tornare a dire la sua anche in ambito internazionale.