Intesa con il Milan: la strategia che porta alla firma

Il Milan ha vissuto una giornata importante: ieri Paolo Maldini e Frederic hanno incontrato gli agenti di Theo Hernandez ma non solo. Il punto in casa rossonera

Ore frenetiche, ore calde per il Milan. Nella giornata di ieri, come vi abbiamo ampiamente raccontato, è arrivato in Italia, e più precisamente alle sede del club rossonero, l’entourage di Theo Hernandez. Un incontro propedeutico alle firme e all’annuncio ufficiale, che questa volta non tarderà davvero ad arriverà. Il comunicato del club, sul proprio sito, è atteso per oggi. Il terzino, come detto, guadagnerà più del triplo, circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. Respinto il corteggiamento di club importanti come Psg e Chelsea.

Ma la giornata di ieri è stata davvero produttiva per Paolo Maldini e Frederic Massara: in sede, infatti, sono arrivati anche gli agenti di Sven Botman. Sembrava che il summit, annunciato mercoledì, potesse tenersi per pranzo in centro a Milano ma il faccia a faccia, che vi abbiamo documentato, si è tenuto a Casa Milan.

Matrimonio in programma

Un incontro di circa un’ora e mezza, in cui si è ribadita la ferma volontà di chiudere questa trattativa. Il calciatore classe 2000 ha detto sì al Milan e i rossoneri non hanno mai pensato veramente ad altro: è l’olandese il vero grande obiettivo di Maldini e Massara, che vogliono affiancare a Tomori, Botman.

Nella trattativa, il centrale olandese e il Milan, dunque, lavoreranno insieme per cercare di abbattere il muro Lille, che potrebbe ricevere presto altre offerte oltre a quella del Newcastle ma la volontà è di convolare a nozze con il Milan il prima possibile.

I rapporti tra i due club sono ottimi ma serve che non arrivino super offerte che possano permettere ai francesi di tirare troppo la corda. I quotidiani, in edicola stamani, sottolineano dunque la forte accelerata da parte del Milan per il difensore ma anche come la trattativa con il Lille potrebbe non essere breve, nonostante l’intesa con il calciatore. La speranza è che Botman segua un percorso simile a quello dell’amico Maignan, al quale ieri ha mandato un messaggio social, magari con un blitz per le visite mediche in Primavera.