Milan, è stallo sul rinnovo: cosa manca per l’accordo

In casa Milan è tempo di rinnovi, ma per un importante calciatore c’è ancora da lavorare, visto che non si trova l’accordo definitivo.

La stagione dei rinnovi in casa Milan è ufficialmente iniziata. La settimana scorsa è arrivata la firma del giovane difensore Matteo Gabbia, mentre nelle prossime ore sembra tutto pronto per il prolungamento dell’accordo con Theo Hernandez.

L’obiettivo dei dirigenti rossoneri è quello di non replicare situazioni complesse e disperate con i propri calciatori a scadenza, dunque di affrettare i tempi e blindare coloro che sono considerati elementi importanti in prospettiva futura. Dopo Theo sarà il turno di altri calciatori (si parla di Leao e Bennacer) considerati titolari da mister Pioli.

Più complicato invece il rinnovo di un elemento che vedrà l’attuale contratto scadere il 30 giugno prossimo. Si tratta di capitan Alessio Romagnoli, il quale deve ancora trovare un accordo per rimanere. Altrimenti, come per Franck Kessie, si andrà verso la naturale risoluzione contrattuale.

Leggi anche:

Il difensore vuole il Milan, ma va rivista la parte economica

Come sottolinea anche stamane l’edizione di Tuttosport, è stallo sul fronte rinnovo per Romagnoli. Va ricordato che il centrale nativo di Anzio percepisce circa 5 milioni netti a stagione, una cifra che il Milan ha già chiarito di non potersi permettere. Si sta lavorando dunque ad un nuovo contratto a ribasso, ma va ancora trovato l’accordo definitivo.

Romagnoli ama l’ambiente Milan e si sente ormai legatissimo a questi colori. La sua priorità è restare in maglia rossonera ancora a lungo, vista anche la recente titolarità ritrovata. Ma dovrà fare uno sforzo per restare, accettando di percepire uno stipendio meno esoso. Anche l’agente Mino Raiola sembra concordare sulla decurtazione, ma come detto non c’è ancora un compromesso con il Milan.

La prima proposta del Milan si è fermata sui 2,8 milioni di euro (massimo 3 comprensivi di bonus) per il rinnovo di Romagnoli. Un’offerta che evidentemente non convince il difensore ed il suo entourage. La richiesta è di almeno 3,5 milioni più un altro di bonus, per evitare una decurtazione così ampia rispetto al suo attuale stipendio.

Stallo dunque dovuto alle differenze contrattuali. Il Milan e Romagnoli continueranno presumibilmente a dialogare per trovare un accordo definitivo, ma non è esclusa purtroppo la rottura definitiva. Non a caso i rossoneri stanno già provando ad accelerare per l’acquisto di Sven Botman, difensore del Lille che in futuro potrebbe proprio prendere il posto dell’attuale capitano.