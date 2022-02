Milan, novità dalla Spagna su Kessie | Incontro fissato!

Importanti aggiornamenti per quanto riguarda la delicata situazione del centrocampista del Milan. Sembra che un club voglia tornare all’attacco

Tra smentite e conferme ancora del tutto ufficiose, sembra non si possa uscire dal limbo che riguarda Franck Kessie, centrocampista del Milan. La sua situazione è sempre molto in bilico, dato che il franco ivoriano va in scadenza con i rossoneri a fine stagione ma questa non è assolutamente una novità.

Più passano i giorni e più diventa difficile che arrivi una firma sul contratto che gli sta proponendo ormai da mesi il Milan. Le richieste del giocatore sono sempre troppo altre per quelle che sono le disponibilità economiche del club rossonero. Anche i tifosi ormai sembrano arrivati ad un punto di rottura. Nel gol della scorsa sera contro la Lazio messo a segno proprio da Franck ci sono stati tanti applausi sì, ma qualche fischio si è udito.

Questo è inevitabile, perché la piazza ha già sofferto troppo per gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, che hanno preferito i soldi al Milan. Di certo il club non li rimpiange, ma dispiace per come si siano comportati. E con Kessie la situazione sembra la stessa. Occhio anche a Romagnoli, anche lui in scadenza al termine di quest’anno calcistico. Non c’è ancora accordo per il rinnovo dell’attuale capitano.

Il Barcellona non molla: pronto l’assalto a Kessie

Solo qualche giorno fa avevamo parlato di una prima offerta del Barcellona per Kessie, che il giocatore aveva rifiutato perché voleva di più. Erano stati offerti 5 milioni di euro dai blaugrana, cifra troppo bassa secondo Franck. L’affare per questo sembrava ormai definitivamente saltato, ma a quanto pare non è così.

El Barcelona tiene planificado hablar con el representante de Franck Kessié en las próximas semanas e intentará adelantar a los equipos de Premier que están interesados en él. El interés puede convertirse pronto en hechos. Al jugador le apetece mucho vestir de blaugrana. https://t.co/Qf1wZ2AdLO — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 11, 2022

Le parti, stando a quanto giunto direttamente dalla Spagna, stanno cercando un modo per riavvicinarsi. Il motivo? Sembra che Kessie abbia la volontà decisa di vestire la maglia del Barcellona nella prossima stagione. Dunque è sicuro che la società del Barça avanzi nelle prossime settimane una nuova proposta all’entourage del centrocampista, magari con una cifra più alta dei 5 milioni offerti l’ultima volta. Spagnoli che devono stare attenti anche a diversi club della Premier League, che si fanno sempre più sotto per avere l’ivoriano. Chi la spunterà alla fine? Tante squadre si contendono il giocatore, ma il Milan sembra essere in fondo a questa lista.