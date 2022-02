Calendario Milan marzo, un mese infuocato: due partite valgono una stagione

Il prossimo mese si aprirà con due appuntamenti imperdibili. Prima in Coppa Italia, poi in Serie A. Ma l’importanza è la stessa

Ci avviciniamo al momento clou della stagione. Presto capiremo davvero a cosa può realmente ambire il Milan di Stefano Pioli quest’anno. Giusto credere ancora nello Scudetto? Giusto percepire la Coppa Italia come un obiettivo concreto? Il mese di marzo ci farà capire tutto questo.

Una prima risposta i rossoneri ce l’hanno data già nel derby di campionato contro l’Inter disputatosi sei giorni fa. La prova di orgoglio della squadra ha riaperto i giochi, ha fatto capire che il Milan non è morto. C’era stato qualche mugugno negli ultimi tempi, in particolar modo dopo la sconfitta in casa con lo Spezia e successivamente il pareggio con la Juventus. La pausa per le Nazionali sembra aver ridato ai ragazzi quella dose di lucidità e freschezza che stava un po’ mancando.

Mentre contro l’Inter il Milan è uscito allo scoperto solo nel finale di gara (e riuscendo così a fare sua una partita pazzesca), in Coppa Italia contro la Lazio il diavolo è stato mostruoso per tutto l’arco del match. Sin dai primi minuti si era capito come sarebbe andata a finire la sfida, mai messa in discussione. I giocatori sembrano aver trovato la condizione fisica giusta per lo sprint che in questo momento sarà determinante.

Tranne che per qualche acciaccato, come ad esempio Ibrahimovic, questo sembra essere un momento molto positivo per tutti. Il rischio ora è quello di adagiarsi sugli allori nei prossimi impegni con Sampdoria e Salernitana. E’ proprio questo che deve evitare il Milan, che proprio con le cosiddette “piccole” ha perso punti preziosi.

Servirà fare bottino pieno anche con l’Udinese a fine febbraio perché poi l’inizio di marzo sarà travolgente. Il primo giorno del prossimo mese ci sarà un altro derby con l’Inter, il terzo di quattro in questa stagione. Si tratta dell‘andata della semifinale di Coppa Italia. Appuntamento da non toppare perché poi, ad aprile, ci sarà il ritorno.

Milan che subito dopo non potrà nemmeno respirare un po’ perché pochi giorni dopo andrà in scena un big match ad alta quota per quanto riguarda la Serie A. I rossoneri saranno impegnati a Napoli contro gli azzurri di Luciano Spalletti. La gara si disputerà al “Maradona“, domenica 6 marzo alle 20.45.

Sarà quello probabilmente il periodo che farà capire a tutti con esattezza a cosa può ambire il Milan in questa stagione. Sarà il mese che ci farà sognare o che ci riporterà con i piedi per terra. Sarà un mese da vivere tutto d’un fiato, tifando sempre per i colori rossoneri!