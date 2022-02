ML – Infortunio Ibrahimovic, le ultime: Ibrahimovic ancora a parte

Le ultime dall’allenamento odierno a Milanello. Arrivano segnali ben chiari in vista della formazione anti-Sampdoria per domenica.

Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia, il Milan sta preparando in questi giorni l’importante sfida interna contro la Sampdoria. I rossoneri hanno bisogno di vincere per cercare di tenere il passo dell’Inter in classifica.

I nerazzurri domani saranno impegnati nella difficile trasferta contro il Napoli. Uno scontro diretto tra rivali del Milan, che dunque potrebbe approfittare di questo turno per avvicinare maggiormente il primo posto della classifica di Serie A.

Intanto in mattinata Stefano Pioli ha diretto il penultimo allenamento della settimana, proprio in vista del match contro la Samp previsto per domenica, nel lunch-match delle ore 12:30.

Le ultime informazioni che ci arrivano da Milanello parlano di uno Zlatan Ibrahimovic ancora ai box. L’attaccante svedese non riesce proprio a smaltire il fastidio al tendine d’achille, che lo ha fermato durante Milan-Juventus dello scorso mese.

Inizialmente si pensava che Ibra sarebbe riuscito a recuperare già per l’inizio di questa settimana. Invece il numero 11 anche oggi si è allenato a parte, con una sessione personalizzata in palestra. Ancora distante il ritorno in gruppo per Zlatan, che dunque salterà senza alcun dubbio anche la sfida contro la Sampdoria di dopodomani.

Ibra risulterà dunque indisponibile. Assieme a lui dovrebbero restare fuori anche il lungodegente Kjaer e gli acciaccati Ballo-Touré e Gabbia. A loro si aggiunge lo squalificato Theo Hernandez, espulso nel derby di sabato scorso. Ormai pienamente recuperati invece sia Tomori che Rebic, entrambi già convocati ed utilizzati in Milan-Lazio di Coppa Italia.

La probabile formazione del Milan anti-Sampdoria: (4-2-3-1) Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud.