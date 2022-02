Milan, testa alla Sampdoria: le scelte di Pioli

Dopo il successo contro Inter e Lazio, Stefano Pioli e i suoi uomini sono chiamati a giocare contro la Sampdoria. Vincere per tenere vivo il sogno

Il Milan di Stefano Pioli tornerà in mattinata a lavorare per preparare la sfida di campionato contro la Sampdoria. I rossoneri saranno impegnati contro gli uomini di Marco Giampaolo, domenica alle ore 12.30, allo Stadio San Siro e dunque domani sarà già vigilia.

Sandro Tonali e compagni sono reduci da prestigiose vittorie, nel derby e in Coppa Italia contro la Lazio. Una vittoria in rimonta e un 4-0 che hanno dato tanto entusiasmo e consapevolezza ad un gruppo, che ha finalmente liberato la testa da tanti pensieri negativi e che è tornato a correre.

L’obiettivo è lì alla portata, il weekend, in caso di successo contro i blucerchiati, non potrà non sorridere al Milan, visto gli incroci al vertice tra Napoli-Inter e Atalanta-Juventus ma non bisogna abbassare la guardia e dare per scontato il match di domenica.

Serve un successo per non gettare tutto al vento e Pioli è pronto a schierare i suoi migliori uomini. Chiaramente non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che non è ancora tornato ad allenarsi sul campo.

Dubbio sulla sinistra

Il dubbio maggiore sarà capire come verrà sostituito lo squalificato Theo Hernandez, sulla sinistra. Ballo-Toure non è disponibile, sarà uno tra Kalulu, Florenzi e Calabria a giocare sul lato mancino, uno dei due chiaramente sulla destra.

I due italiani e il francese potrebbero essere schierati insieme qualora, Stefano Pioli dovesse decidere di lasciare in panchina, ancora una volta Fikayo Tomori.

Il resto della retroguardia sarà composta da Alessio Romagnoli e Mike Maignan tra i pali. A centrocampo potrebbe toccare a Franck Kessie riposare, con la conferma della mediana vista contro l’Inter, formata da Bennacer e Tonali.

In avanti Brahim Diaz si è ormai preso il posto. Sulla sinistra, chiaramente, non si tocca un ispirato Rafael Leao. Sulla destra è ballottaggio aperto, con Saelemaekers che stavolta potrebbe spuntarla su Messias. In avanti, chiaramente, Olivier Giroud.

Milan 4-2-3-1: Maignan; Florenzi; Kalulu, Romagnoli, Calabria; Tonali, Bennacer; Saelemaekers; Brahim Diaz, Leao; Giroud