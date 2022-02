Theo Hernandez rinnova con il Milan: i 5 gol più belli segnati in rossonero – VIDEO

Ormai si attende solo l’ufficialità, ma ormai possiamo dire con certezza che Theo Hernandez si lega al Milan ancora per molto tempo

Theo Hernandez e il Milan ancora insieme a lungo. Il terzino francese vestirà la maglia rossonera almeno fino al 2026, con adeguamento anche economico fino ad una cifra intorno ai 4 milioni di euro netti più bonus. E i tifosi rossoneri sono molto felici di questo.

Theo è stato fondamentale per la rinascita del Milan. Era dai tempi di Paolo Maldini, proprio colui che lo ha portato in Italia, che il diavolo non aveva un terzino sinistro così forte e decisivo. E’ vero, ogni tanto sembra staccare la spina e rilassarsi un po’, ma quando si accende diventa devastante. Ecco, forse per fare quel salto di qualità definitivo gli manca soltanto un po’ di costanza in più. Ma cosa vogliamo dire ad un giocatore che per questa squadra è determinante con le sue sgroppata?

Dall’Udinese al Torino: le reti più belle di Turbo Theo

108 partite disputate, 9327 minuti in campo, 19 gol e 21 assist. Sono solo alcuni dei numeri statistici di Theo Hernandez da quando veste la maglia del Milan. Numeri inevitabilmente destinati a salire dato che il Frecciarossa del diavolo continuerà a macinare chilometri sulla fascia di San Siro ancora per molto.

Tra le 19 reti siglate da Theo ne abbiamo scelte 5 che, secondo noi, sono le migliori siglate con la maglia rossonera. Ovviamente vogliamo sapere anche la vostra opinione. Qual è la vostra top 5 di gol realizzati da Hernandez? Questa è la nostra.

Il primo gol selezionato risale a due anni fa quando, nella stagione 2019/2020 e poco prima che tutto si fermasse causa Covid, Theo fece partire un bolide dal limite dell’area contro l’Udinese in un match vinto poi 3-2. Quella di Hernandez fu una rete spettacolare, per forza e difficoltà. Impossibile scordarla.

Per il secondo gol scelto dobbiamo avanzare un po’ nel tempo. Arriviamo alla stagione scorsa: Milan e Parma impattano per 2-2. Una partita che sembrava stregata per i rossoneri, con tanti legni colpiti e con gli ospiti sul doppio vantaggio. Hernandez realizzò una doppietta nel secondo tempo, la seconda rete di pregevole fattura e nel recupero. Ve la riproponiamo.

La terza rete è storia. Quel Milan-Lazio finito 3-2 rimarrà per tanto tempo nel cuore e nella mente dei tifosi rossoneri. Tre punti ottenuti in pieno recupero, praticamente sul gong finale. Chi poteva siglare il gol decisivo, se non Theo Hernandez? Ve lo faccio rivedere con la musica del Titanic in sottofondo.

Chiudiamo questa speciale classifica con una doppietta. Quella siglata nel trionfo di Torino. Contro i granata il Milan si impose addirittura con il risultato di 0-7. Il francese mise a segno una doppietta, con due gol uno più bello dell’altro.

Ricapitolando, questa la nostra top 5 di gol segnati da Theo Hernandez con la maglia rossonera:

1. Milan-Udinese 3-2 (’19-’20)

2. Milan-Parma 2-2 (il secondo, ’20-’21)

3. Milan-Lazio 3-2 (’20-’21)

4. Torino-Milan 0-7 (il primo, ’20-’21)

5. Torino-Milan 0-7 (il secondo, ’20-’21)