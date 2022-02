LIVE – Milan, Theo-day: il francese è arrivato in sede per firmare

Il difensore rossonero è a Casa Milan per mettere l’attesissima firma sul contratto e rinnovare con il Diavolo.

Il momento che i tifosi del Milan aspettavano tanto è arrivato. Oggi il mondo rossonero è concentrato solo e soltanto sul rinnovo di Theo Hernandez, e ora finalmente ci siamo.

Il calciatore è arrivato a Casa Milan da poco per apporre la firma sul nuovo contratto, che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2026. Altri due anni quindi, come abbiamo già anticipato, con aumento dell’ingaggio da 1.5 a 4.5 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus. Una firma che era ormai nell’aria da tempo, con giocatore e società che avevano già trovato l’accordo ed erano pronti a continuare insieme.

Una mossa davvero importante questa del Milan che pone le basi per un futuro importante dimostrando la volontà di trattenere i migliori per non indebolirsi.

Si aspettava l’arrivo a Milano dell’entourage del francese e ora non ci sono più ostacoli per il rinnovo di Theo con il Milan. Brava la società rossonera a resistere agli assalti del big europee per uno dei migliori calciatori del suo ruolo e a bloccare il suo gioiello. Seguiremo tutti gli sviluppi e vi terremo aggiornati live su quello che è il Theo-day.