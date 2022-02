Milan, con la Sampdoria c’è un tabù da sfatare: i precedenti sfavorevoli

Il Milan ospita la Sampdoria domenica 13 febbraio alle 12.30 a San Siro. I rossoneri puntano alla vittoria per continuare a inseguire la vetta e sovvertire un trend negativo con i blucerchiati

Anche stavolta, Stefano Pioli non si è certo nascosto. La settimana del Milan sarà davvero da incorniciare solo con la vittoria contro la Sampdoria nel launch match di domenica prossima alle 12.30. Non certo una dichiarazione improvvisata quella dell’allenatore milanista. La sfida con i blucerchiati segue la doppia vittoria con Inter e Lazio e sarà fondamentale per ribadire le ambizioni di alta classifica dei rossoneri che, peraltro, giocheranno con il risultato già acquisito del big match di sabato tra la stessa Inter e il Napoli.

Un match, comunque, molto insidioso quello contro la compagine allenata dall’ex Marco Giampaolo, reduce dal brillante 4-0 rifilato al Sassuolo e rinforzata dal mercato di gennaio che ha portato alla Samp, Sensi, Rincon , Supryaga e, per ultimo, Giovinco quest’ultimo acquistato da svincolato per sostituire l’infortunato Gabbiadini.

Si gioca – come dicevamo – alle 12.30. Sarà la seconda volta per il Milan in campionato, a un mese di distanza dallo 0-3 di Venezia firmato Ibrahimovic e Hernandez. Un orario,che non evoca bei ricordi nei precedenti recenti con la Sampdoria disputati nella tarda mattinata, nei quali il Milan non ha mai vinto con prestazioni deludenti e ben al di sotto delle aspettative.

Milan, i precedenti con la Sampdoria alle 12.30

La prima sfida tra Sampdoria e Milan alle 12.30 si è disputata il 24 settembre 2017. C’era Montella in panchina a guidare la squadra rinforzata dal mercato estivo condotto da Fassone e Mirabelli. Tanti acquisti e un inizio di stagione difficile, preludio a quello che sarebbe successo nei mesi seguenti con l’esonero dell’allenatore e l’arrivo di Gattuso, chiamato a raddrizzare un’annata ormai compromessa.

Una prestazione pessima quella del Milan a Marassi. La Sampdoria, allenata anche all’epoca da Giampaolo, gioca meglio, domina e passa nella ripresa con i gol di Duvan Zapata e dell’ex Inter, Ricky Alvarez allo scadere. Una batosta pesantissima per Bonucci e compagni. Se si esclude Donnarumma, incolpevole sui gol, nessuno dei rossoneri è riuscito a strappare la sufficienza nelle pagelle del giorno seguente.

Il secondo precedente delle 12.30 con la Samp si è giocato il 3 aprile 2021, nel tradizionale turno del sabato alla vigilia di Pasqua. Ormai lontano dall’Inter capolista e futura campione d’Italia, il Milan si complica la rincorsa Champions con un deludente 1-1. Entrambi i gol nella ripresa con il vantaggio di Quagliarella che sorprende Donnarumma fuori dai pali su un errato disimpegno di Hernandez e il pareggio di Hauge nel finale. Nel recupero, con i blucerchiati in dieci per l’espulsione di Adrien Silva, il palo di Kessie nega il vantaggio ai rossoneri.