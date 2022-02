Sarà ancora derby della Madonnina! Questa volta non in campionato ma in Coppa Italia. La semifinale si giocherà con gare di andata e ritorno

Terminato il quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa tra Milan e Lazio, disputatosi questa sera a San Siro. I rossoneri di Stefano Pioli riescono ad avere la meglio sui biancocelesti di Sarri riuscendo così ad ottenere il pass per le semifinali!

Con la gara di stasera si è completata solo la metà del tabellone. Domani, con gare nel pomeriggio e di sera, verranno decretate le ultime due semifinaliste. Chi la spunterà tra Atalanta e Fiorentina (match delle 18) e tra Juventus e Sassuolo? Una cosa è sicura: una delle semifinali sarà quella tra Milan e Inter. I nerazzurri circa ventiquattro ore fa hanno battuto, sempre al Meazza, la Roma di Jose Mourinho accendendo così al penultimo step della competizione.

Entra nel nostro gruppo Telegram e interagisci con la redazione!

E derby di Milano sia! L’ennesimo di questa lunghissima stagione. Dopo i due già giocati in campionato, adesso arrivano quelli in Coppa Italia. Milan e Inter si apprestano a far vivere nuove emozioni ai propri tifosi, con la speranza che sempre più gente possa assistere alle partite allo stadio. Sarà un doppio confronto intensissimo, soprattutto per come si è conclusa l’ultima sfida tra le due compagini. Solo qualche giorno fa i rossoneri si sono imposti sui cugini con il risultato di 2-1, rimonta clamorosa nel finale grazie alla doppietta di Olivier Giroud. Le polemiche, le proteste, le espulsioni hanno poi condito il tutto. Presto ci sarà un nuovo capitolo di questa saga.

Leggi anche:

Milan-Inter di Coppa Italia: ecco quando si gioca

Il derby in Coppa Italia sarà suddiviso tra gara di andata e gara di ritorno. Centottanta minuti (se non dovessero esserci i supplementari…) per decidere una delle due finaliste della competizione. Un torneo che assume un ruolo importante nella stagione del Milan, in particolar modo dopo l’uscita dalle coppe europee. Si tratta di un obiettivo stagionale, una possibilità concreta di tornare a vincere una coppa.

Per far sì che questo accada bisogna assolutamente battere l’Inter in semifinale. Il match di andata, secondo quanto predisposto dalla Lega, si dovrebbe giocare il 2 marzo, quindi tra poco meno di un mese. Bisognerà aspettare ancor di più per la sfida di ritorno, in programma addirittura il 20 aprile. Per quanto riguarda gli orari, molto probabile che si giochi di sera. L’orario delle 21 è quello stabilito per le gare di Coppa. Ovviamente queste date sono indicative. Saranno confermate o meno in base agli impegni tra campionato e coppe europee delle quattro semifinaliste (ad esempio Inter e Atalanta).